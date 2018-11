Zázrak z Oblak. Sestra hvězdy Atlétika se trefila za USK přes celé hřiště

O něco takového se hráči pokouší zápas co zápas. Dát koš se závěrečným klaksonem. To, co ale včera předvedla Teja Oblaková? To se mnohým nepovede ani za celý život. Ona se v závěru utkání s Bourges trefila nejen se sirénou, ale i dalekonosným vrhem skoro přes celé hřiště.

Navíc ještě jednou rukou.

„Bylo to důležité. Já ji už upozorňovala při prvním zápase v Orenburgu, kdy hráčky přestaly v závěru hrát a poamericku si tam driblovaly… každý koš může přeci jen rozhodnout o našem pořadí ve skupině. Teď jsme navíc dostaly na konci blbou trojku po velké chybě v obraně a ona jim jí vlastně tímhle vrátila. Je náhodná, ale platí,“ pochvalovala si trenérka Natália Hejková.

VIDEO: Sestřih USK – Bourges včetně fantastické trefy Oblakové v čase 1:20





Přičemž se na doplňující dotaz potutelně usmála: „Byl to takový fotbalový výhoz brankáře. Asi to někde viděla.“

Jednoznačně. Že vám její příjmení něco říká? Tak máte pravdu – Teja Oblaková, která před sezonou přišla z Košic, je totiž i starší sestrou Jana Oblaka, jednoho z nejlepších evropských brankářů současnosti a hvězdy Atlétika Madrid, s nímž vloni vychytal třeba triumf v Evropské lize.

Vskutku talentovaní slovinští sourozenci.

„Nijak jsem to netrénovala. Trenérka říkala, že každý bod se počítá, takže jsem to prostě zkusila a ono to vyšlo. Byla jsem dost překvapená, nikdy předtím se mi nic takového nepovedlo,“ vyprávěla pak sama pro Českou televizi.

Ohromila tím nejen sebe, ale i spoluhráčky.

„To jsou takové ty střely, kdy o tom nepřemýšlíte a občas to vyjde. Bylo to skvělé zakončení zápasu. Podle jejího výrazu ani sama asi nečekala, že ji to tam padne. Každý bod se ale počítá, takže to byla důležitá střela,“ dodala i kapitánka Kateřina Elhotová.

Hráčky USK Praha navíc touhle skvostnou ranou jen korunovaly svůj úspěšný vstup do sezony – ze tří zápasů v Eurolize totiž mají tři vítězství.