Snový začátek, radovala se po výhře nad Bourges Hejková

Takže start do letošní Euroligy s dosavadní bilancí 3:0 předčil vaše očekávání?

„Ano, je to úplně snové, naopak jsme se bály, aby to na začátku nebylo 0:3. Začínat dvakrát venku a pak doma s Bourges, se kterými se hraje velmi těžce… jsem ráda, že jsme to zvládly.“

Nastřílet 88 bodů Bourges je navíc slušný výkon, že?

„Na ten útok jsme se dobře připravily. V obraně nám to v první půli haprovalo a ten duel jsme pak vlastně vyhrály obranou v druhém poločase, ovšem nastřílených 46 bodů v první části bylo fajn a také bylo vynikající, že jsme daly i ve druhé 42. Mohlo to být i lepší, kdybychom poslední čtvrtinu zvládly taktické lépe, ale hlavně že jsme zlepšily ve druhé půli obranu, neboť v té první nám dávaly levné koše.“

Co jste pak říkala na výkon Alyssy Thomasové, která i přes zranění nasázela 22 bodů?

„U ní bylo vidět, že má zdravotní problém. Má natržený sval na lýtku a při některých odrazech to bylo cítit, že ten odraz není takový, jaký by měl být. Řeknu to takhle: málokdo by s tím hrál.“

I tak navíc byla nejlepší střelkyní zápasu. Jak by to asi vypadalo, kdyby byla úplně zdravá?

„No právě, to by bylo ještě lepší, neboť její dynamika tímhle nyní trpěla. Naštěstí se nám podařilo, že jsme dobře vystřídali všechny hráčky a všechny, které byly na hřišti, si stačily oddechnout a dobře se zapojily.“

Konečný výsledek stanovila pak Teja Oblaková závěrečnou střelou přes celé hřiště. Jak i tohle bylo důležité z hlediska možného skóre do budoucnosti?

„Bylo to důležité. Já ji už upozorňovala při prvním zápase v Orenburgu, kdy hráčky přestaly v závěru hrát a poamericku si tam driblovaly… každý koš může přeci jen rozhodnout o našem pořadí ve skupině. Teď jsme navíc dostaly na konci blbou trojku po velké chybě v obraně a ona jim jí vlastně tímhle vrátila. Je náhodná, ale platí.“

Navíc jednou rukou…

„To byl takový fotbalový výhoz brankáře. Asi to někde viděla.“ (směje se v narážce na jejího bratra, brankáře Atletika Madrid Jana Oblaka)

Co pak ukázal výkon členek národního týmu před reprezentační pauzou?

„Jediné, čeho se bojím, je ruka Čaki Elhotové, kterou si nyní v zápase narazila. Snad to nebude nic vážného. Ála Hanušová pak má problémy s nohami, Březinová také… byla bych ráda, kdyby je v nároďáku nezničili. Ale ta jejich forma je dobrá.“