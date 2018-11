Rekordních 60 bodů Walkera na výhru Charlotte nestačilo, padli i Warriors

„Stejně jako jsem hodně chtěl, aby ta moje poslední trojka propadla obroučkou a my vyhráli, přál jsem si taky, aby byl konec a Kemba Walker nedal přes mou obranu 70 bodů,“ smál se Butler, který do Philadelphie přišel před pár dny a odehrál v jejím dresu třetí utkání. „Chtěl jsem Walkera zastavit na 60 bodech,“ dodal.

„I tak jsem pyšný, nechce se mi věřit, že se mi to povedlo právě tady. Mrzí mě ale porážka. Jsem hodně soutěživý, takže pokud bychom dokázali vyhrát, bylo by to mnohem lepší,“ řekl Walker, který proměnil 21 střeleckých pokusů z 34 včetně šesti trojek. Kromě toho měl na kontě ještě sedm doskoků, čtyři asistence a zisky, ale také devět ztrát.

„Snažili jsme se Walkera v obraně zdvojovat, vyvíjet na něj tlak. Embiid i Butler jsou vyhlášení obranáři, ale on těch 60 bodů dokázal dát i tak. Opravdu podal pozoruhodný výkon,“ pochválil hvězdu soupeře kouč Brett Brown, jehož tým venku zvítězil potřetí v ročníku. Výrazný podíl na tom měl i pivot Joel Embiid (33 bodů, 11 doskoků), 23 bodů nasázeli J.J. Redick a Ben Simmons, který přidal ještě 11 doskoků a devět asistencí.

Kevin Durant dělal co mohl, marodkou poznamenaní Golden State i tak padli na palubovce Dallasu



Další čtyřicetibodový výkon předvedl pivot Anthony Davis a dovedl New Orleans k výhře v Denveru 125:115. Do statistik zapsal 40 bodů, osm doskoků a osm asistencí. Nuggets táhl také podkošový hráč Nikola Jokič, autor 25 bodů, 10 doskoků a osmi asistencí. Černohorský centr Nikola Vučevič předvedl sezonní maximum 36 bodů, k tomu zaznamenal 13 doskoků a řídil triumf Orlanda nad Los Angeles Lakers 130:117. V dresu poražených měl LeBron James na kontě 22 bodů a sedm asistencí.

Nejlepší tým ligy Toronto vyhrálo v Chicagu 122:83. Odpočívajícího Kawhiho Leonarda zastoupil v základní sestavě Fred Van Vleet a stal se s 18 body nejlepším střelcem utkání. Podruhé za sebou zaváhal lídr Západní konference a vítěz posledních dvou ročníků Golden State. Warriors bez zraněného Stephena Curryho a také Draymonda Greena podlehli v Dallasu domácím Maverics 109:112. Ani 32 bodů Kevina Duranta porážku neodvrátilo.

Paul George dotáhl 32 body a 11 doskoky Oklahomu ke třetímu vítězství za sebou, díky tomu jsou Thunder v tabulce Západní konference třetí. Ve Phoenixu vyhráli 110:100. Nahoru se dere také Houston, který po rozloučení s Carmelem Anthonym zvládl i čtvrté utkání. Rockets tentokrát porazili 132:112 Sacramento. Utah si z palubovky Bostonu odvezl vítězství 98:96 zejména díky 28 bodům Donovana Mitchella.

Sobotní výsledky NBA:

Boston - Utah 86:98, Brooklyn - LA Clippers 119:127, Charlotte - Philadelphia 119:122 po prodl., Chicago - Toronto 83:122, Dallas - Golden State 112:109, Houston - Sacramento 132:112, Indiana - Atlanta 97:89, New Orleans - Denver 125:115, Orlando - LA Lakers 130:117, Phoenix - Oklahoma City 100:110.