Sixers prohrávali o dvacet bodů, ale Butler završil velký obrat Philadelphie

V poslední pětiminutovce dal Joel Embiid devět ze svých 32 bodů a poslední slovo měl Butler, který podobně rozhodl už druhý zápas od přestupu z Minnesoty na začátku listopadu. S 34 body a 12 doskoky byl nejlepším střelcem Sixers, Embiid přidal 12 doskoků. Domácím lídrem byl s 38 body D'Angelo Russell, 31 bodů dal Spencer Dinwiddie.

V úplném závěru strhla vítězství na svou stranu i Atlanta na palubovce Charlotte (124:123). Vítězný koš dal 4,6 sekundy před koncem Kent Bazemore. Domácí ještě mohli odpovědět, ale pokus Kemby Walkera zablokoval John Collins, který byl s 23 body a 11 doskoky nejlepším hráčem Hawks. Bazemore mu sekundoval s 20 body. Domácí náhradník Malik Monk dal 26 bodů.

Los Angeles Lakers i podruhé v sezoně podlehli Orlandu, tentokrát doma. Floridský celek zvítězil 108:104. Magic nejprve prohospodařili šestnáctibodový náskok a dovolili domácím vyrovnat na 104:104, jenže Lakers už se na víc nezmohli. Výhru Orlanda řídil Nikola Vučevič s 31 body, 15 doskoky a sedmi asistencemi. Domácím nestačilo 24 bodů LeBrona Jamese.

Pátou výhru v řadě vybojoval nejlepší tým soutěže Toronto. Kanadský celek porazil 125:115 Miami. Statistiky vedl Kawhi Leonard s 29 body a 10 doskoky, střelcem utkání byl ale hostující veterán Dwyane Wade s 35 body.

Do dobré formy se dostali New York Knicks, kteří zvítězili na hřišti Memphisu 103:98. Byla to jejich třetí výhra v řadě a Tim Hardaway Jr. k ní přispěl 22 body, Enes Kanter k 21 bodům přidal 26 doskoků. Portlandu nestačil doma proti Los Angeles Clippers ani patnáctibodový náskok a prohrál 100:104. Hosté utkání zlomili ve třetí čtvrtině, kterou ovládli 38:16. Clippers vedl s 34 body a 11 doskoky Tobias Harris, domácí Damian Lillard dal 30 bodů.

Výsledky:

Atlanta - Charlotte 124:123, Brooklyn - Philadelphia 125:127, Detroit - Phoenix 118:107, LA Lakers - Orlando 104:108, Memphis - New York 98:103, Portland - LA Clippers 100:104, Sacramento - Utah 112:133, Toronto - Miami 125:115.