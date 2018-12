Skvělý Satoranský má druhý nejlepší výkon v kariéře, jeho rival letos dohrál | iSport.cz

Wizards se před zápasem dozvěděli, že jejich kapitán John Wall musí na operaci s patou a přijde o zbytek sezony. Satoranskému se tak otevřela šance usadit se v základní sestavě a skočil po ní.

V úvodu na něm sice po předchozích nepovedených zápasech byla vidět nervozita, ale pak se chytil dvěma trojkami a druhý poločas patřil k jeho nejvydařenějším v zámořské kariéře. Během sedmi minut třetí čtvrtiny zaznamenal devět bodů a čtyři asistence a držel Wizards ve vedení.

V poslední čtvrtině přidal svou čtvrtou trojku v utkání a dirigoval tým k vítězství. Zápas sice zdramatizoval, když v závěru neproměnil trestné hody, ale Wizards náporu soupeře odolali.

"Minulý zápas (s Chicagem) od nás nebyl dobrý. Hlavně v útoku. Proto jsme do toho dnes dali všechno a hráli jsme s mnohem větší energií. Je to pro nás důležité vítězství," řekl Satoranský po utkání v rozhovoru na palubovce, kam si moderátor zve největší hvězdy zápasu. "Potřebovali jsme tyhle nejbližší domácí zápasy zvládnout a odpíchnout se do venkovních zápasů, kde se nám nedaří," dodal.

Více bodů než Satoranský, jemuž na 20 bodů stačilo 11 střeleckých pokusů, měli v dresu vítězů jen Trevor Ariza s 24 body a Thomas Bryant s 21 body. Charlotte táhl 47 body Kemba Walker, ale na týmovější pojetí Washingtonu to nestačilo.

Satoranského "rival" mimo hru do konce sezony

Po utkání Wizards zveřejnili, že hvězdný rozehrávač John Wall bude mimo hru do konce sezony. Klíčový hráč a kapitán týmu musí vyřešit problémy s patou operací, po které má být mimo hru šest až osm měsíců. To dává šanci Satoranskému, aby se udržel v základní sestavě.

Wall, který v průměru sbíral v této sezoně 20,7 bodu a 8,7 asistence na utkání, bojuje s ostruhou na patě už delší dobu. V sobotu se podrobil vyšetření, po kterém mu lékaři doporučili operaci. Vzhledem k tomu, že Washingtonu se vzdaluje šance na play off, po konzultaci s klubem se rozhodl operaci příští týden podstoupit.

"John se potkal se specialistou v Green Bay. Půjde na operaci, která pro něj znamená konec sezony," řekl trenér Scott Brooks. "Znám Johna tři roky a je to tvrďák. Nikdy si nestěžuje. Ale někdy přijde čas, kdy je třeba udělat těžké rozhodnutí," dodal.

Basketbalisté Washingtonu se budou muset po zbytek sezony NBA obejít bez kapitána Johna Walla. • Foto AP Photo

Wallova absence by mohla být příležitostí pro Satoranského, který za něj úspěšně zaskakoval už při zranění v minulé sezoně a v základní sestavě ho nahradil i při posledních absencích včetně sobotního zápasu s Charlotte.

"Tomáše čeká velká příležitost. Je na to připravený. V minulé sezoně měl několik momentů, kdy nás zachránil," prohlásil Brooks.

Kromě Satoranského mají Wizards na post rozehrávače už jen bývalého hráče Nymburku Chassona Randlea a nedávnou posilu Rona Bakera. Není vyloučeno, že vedení bude shánět dalšího rozehrávače jako v minulé sezoně, kdy byl Wall rovněž delší dobu zraněný.

Harden potřetí za sebou pokořil čtyřicetibodovou hranici

Milwaukee potvrdilo roli nejlepšího týmu soutěže výhrou 129:115 nad Brooklynem. Janis Adetokunbo k tomu přispěl triple doublem za 31 bodů, deset doskoků a deset asistencí.

James Harden potřetí za sebou pokořil čtyřicetibodovou hranici a 41 body dovedl Houston k výhře 108:104 nad New Orleans. Pro nejlepšího střelce soutěže to byl už devátý zápas za sebou s alespoň 35 body.

NBA:

Washington - Charlotte 130:126 (za domácí Satoranský 20 bodů, 6 asistencí, 4 doskoky), Atlanta - Cleveland 111:108, LA Clippers - San Antonio 111:122, Memphis - Boston 103:112, Milwaukee - Brooklyn 129:115, New Orleans - Houston 104:108, Phoenix - Denver 118:122, Portland - Golden State 105:115, Utah - New York 129:97.