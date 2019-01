Ze Satoranského je první rozehrávač, pějí na něj ódy. Hraje i o miliony dolarů | iSport.cz

Když Tomáš Satoranský mířil do NBA jako čtvrtý Čech v dějinách, věřil, že zboří všechna česká maxima v tomhle americkém království dlouhánů. Po dvou a půl sezonách čekání se před ním nyní otevřel zlatý důl. Pokud ho Wizards nevymění, má před sebou víc než polovinu ročníku, kdy tým povede jako první rozehrávač. „Je na tuhle roli připravený,“ prohlásil kouč Wizards Scott Brooks.

Český basketbalista mu odpovídá po svém. Od chvíle, co vyšlo najevo, že hvězdný John Wall podstoupí operaci paty a bude do konce sezony mimo hru, vyhrál Washington oba dva své zápasy. Satoranský v nich má skvostné průměry 17 bodů, 7,5 doskoku a 6,5 asistence.

„Někdo mi o něm nedávno tvrdil, že je hlavně hráčem, který tmelí tým. Nenávidím tenhle termín, protože Tomáše vůbec nevystihuje,“ prohlásil Bradley Beal, lídr washingtonského celku po domácím triumfu 114:98 nad Atlantou. „Mohli jste vidět dnešní utkání. Je schopný plnit statistické kolonky ve všech ukazatelích a ovlivňovat zápas v mnoha směrech, když k tomu dostane šanci. Umí úplně všechno. Pořád mu říkám: chlape, když jsi volný, střílej. Buď agresivný. Buď ten český Sato, kterého potřebujeme!“

Zatím se to daří. Satoranského za rozdílového hráče středeční noci označil i atlantský trenér Lloyd Pierce. „Obstaral od všeho něco. Výborně doskakuje, skvěle připravuje pozice spoluhráčům, nevypustí jedinou akci a trefí střely, které potřebuje,“ zněl chvalozpěv na českou hlavu.

Satoranský zakončil mač se 14 body, 11 doskoky a 7 asistencemi. K cennému triple doublu se ještě žádný Čech v NBA tak nepřiblížil. „Asi by se mu líbilo mít ještě o ty tři asistence víc, ale to vám nepoví. Má povahu vítěze, jemu záleží jedině na tom, aby pomohl k výhře. Je to skvělý spoluhráč, který odevzdá v každém zápase všechno,“ vyzdvihl Satyho jeho trenér Brooks.

Víceletý kontrakt za 8 milionů dolarů je reálný

Washington je s bilancí 15 výher a 23 porážek momentálně na 11. místě slabé Východní konference, jen o dvě výhry pozadu za posledním postupovým místem do play off. Poslední dvě utkání byla ale jen rozcvičkou proti celkům s horší jak poloviční úspěšností. Navíc doma. Nyní přijde těžší test, tři venkovní duely proti play off týmům. Na cizích palubovkách mají letos Wizards skličující skóre 4:16.

Washington se do vyřazovacích bojů dostal čtyřikrát z posledních pěti sezon, už nyní začátkem ledna se však ozývají hlasy, zda má smysl se o tuhle metu prát i v současném ročníku. Vidina vysoké volby na draftu, kterou by tankování této sezony mohlo přinést, se některým jeví z hlediska budoucnosti týmu výhodnější. „Je to přesně to, co by měl tým nyní udělat,“ vyzývá například otevřeně sloupkař deníku Washington Times k rozprodeji neperspektivních částí současného kádru, v němž většině hráčů končí po sezoně smlouva.

Patří mezi ně i Satoranský, jenž má hru o svou budoucnost pevně ve svých rukách. Wizards mu mohou ještě před koncem sezony formálně nabídnout prodloužení smlouvy o jeden rok s předepsanou gáží 3,9 milionu dolarů, čímž by z něj udělali pro léto chráněného volného hráče. To znamená, že by mohli následně dorovnat každou nabídku, kterou by dostal od konkurence. Pokud by sedmadvacetiletý Čech skutečně exceloval, může ho jeho klub stáhnout z trhu tím, že s ním před koncem sezony rovnou podepíše prodloužení kontraktu na sumu dramaticky vyšší, než je jeho nynější roční plat 3,1 milionu dolarů. Reálný je víceletý kontrakt za třebas 8 milionů dolarů ročně.

Českého basketbalistu, který se brzy stane otcem, čekají skutečně vzrušující časy.

SATORANSKÉHO MAXIMA V NBA body 25 (únor 2018)

doskoky 11 (leden 2019)

asistence 11 (únor 2018)

odehrané minuty 48 (prosinec 2018)

získané míče 3 (5x dokázal)

bloky 3 (únor 2018)

trojky 5 (únor 2018)