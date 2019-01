Děčín se po výhře v Opavě posunul na druhé místo. Slaví i Nymburk | iSport.cz

Na Opavu doléhá náročný program v kombinaci s Ligou mistrů a prohrála potřetí z posledních čtyř zápasů. Proti Děčínu zůstala ve hře jen první čtvrtinu. Tu druhou prohrála o 21 bodů a postupně nabrala manko až 28 bodů. Nepomohlo jí ani 14 bodů a 16 doskoků Miroslava Kvapila. Za Děčín dal 18 bodů Lukáš Feštr.

"Utkání se nám povedlo, využili jsme absencí Opavy i jejího náročného programu. Byli jsme od úvodu koncentrováni a připraveni bojovat. Ve druhé čtvrtce jsme zabrali a vlastně rozhodli o vítězství. Jsem rád, že jsem mohl pošetřit klíčové hráče před úterním čtvrtfinále Českého poháru se Svitavami," řekl děčínský kouč Pavel Budínský.

Nymburk se ve čtvrtek trápil ve Svitavách a dnes odehrál třetí zápas v pěti dnech. Přesto mistr předvedl zlepšený výkon a bez potíží zvítězil. Pomohlo mu i 24 bodů reprezentačního pivota Martina Peterky, který si vylepšil sezonní maximum a jen o dva body zaostal za svým nejlepším střeleckým výkonem v NBL.

"Dneska jsem se cítil opravdu dobře. Začal jsem v základu, to bylo v sezoně asi poprvé. Hrálo se mi dobře, střelecky se mi dařilo. To je důležité, protože teď máme náročný program a je třeba, aby se zapojili všichni," řekl ČTK Peterka. "Mohli jsme podat lepší výkon. Bylo to takové mrtvé z obou stran. Nymburk i přes ten náročný program působil živěji," litoval nejlepší střelec ligy Lukáš Palyza z Olomoucka, autor 17 bodů.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 19. kolo:

Nymburk - Olomoucko 96:76 (22:18, 46:32, 71:50)

Nejvíce bodů: Peterka 24, Myers 17, Cosey 13, Davis 11 - Palyza 17, Váňa, Douglas a Dunans po 12.

USK Praha - Pardubice 64:73 (19:24, 36:41, 58:59)

Nejvíce bodů: Sehnal 17, Stevanovič a Vukosavljevič po 16 - Půlpán 15, Jackson 13, Kohout 12, Švrdlík a Potoček po 10.

Kolín - Brno 75:80 (20:21, 40:34, 57:46)

Nejvíce bodů: Purifoy 18, Walton 13, Machač, Číž a A. Thompson po 11 - Roby 20, Geiger 17, Keely 15, Farský 10.

Opava - Děčín 61:77 (16:18, 24:47, 42:68)

Nejvíce bodů: Kvapil 14, Klečka 12, Zbránek 9 - Feštr 18, Šiška a Pomikálek po 13, Ježek 10.