Spoluhráči z reprezentace chválí Satoranského: Nebyl to poslední triple double! | iSport.cz

"Je to super. Je to jen potvrzení toho, že do NBA patří. Může tam hrát ještě lépe. Nepochybuji o tom, že tohle není poslední triple double, který od něj uvidíme, ale že přidá další," řekl ČTK lídr nymburských basketbalistů Vojtěch Hruban k výkonu Satoranského, který v duelu s Milwaukee zaznamenal 18 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí.

"V NBA dá skoro každý hráč občas 20 bodů, ale ten triple double už je hodně vidět. Je to potvrzení, že Saty v NBA není navíc," doplnil Hruban.

"Je to úžasné. Nejtěžší je pro rozehrávače sbírat doskoky, zvláště v NBA. Jak všichni víme, tak on hraje pro spoluhráče, takže asistence sbírá v pohodě. A střelbu teď skvěle stabilizoval. Ještě nedávno jsme přitom ani nepřemýšleli, že by mohl triple double mít," konstatoval další z lídrů národního týmu Jaromír Bohačík.

Podle trenéra reprezentace Ronena Ginzburga nyní v NBA zjišťují, čeho je nejlepší český basketbalista schopen. "Teď Amerika chápe, co všechno může nabídnout. Je to dobře pro evropský i český basketbal a nejvíc pro Tomáše. Dělá dobré jméno českému basketbalu v Americe," prohlásil Ginzburg. "Mám radost za něj. Už loni ukázal, že když ho Washington nechá hrát, tak se mu to vyplatí. Tomáš má před sebou skvělou budoucnost," dodal.

S tím souhlasí i nejlepší střelec české ligy Lukáš Palyza, podle něhož může Satoranský v budoucnu předvádět ještě lepší výkony. "Pokud by se dostal do týmu, který bude hrát více evropským stylem, tak jeho výkony půjdou ještě nahoru. Ale ať už zůstane ve Washingtonu nebo změní tým, tak dostane novou smlouvu a bude opravdu dobrá," věštil Palyza svému generačnímu souputníkovi.

Olomoucký střelec také upozornil, že nešlo o ojedinělý výkon, protože Satoranský si v lednu drží průměry 11 bodů, šest doskoků a šest asistencí. "To je neuvěřitelné na to, v jaké hraje lize. Podle mě to patří mezi nejlepší aktuální čísla, pokud to vezmeme z pohledu užitečnosti. Čísla má konstantní a to v Americe berou," uvedl Palyza.

Také reprezentační pivot Martin Peterka řekl, že si jeho bývalý spoluhráč ze Sevilly zaslouží chválu nejen za jeden vydařený zápas. "Sledujeme každý jeho zápas a zaslouží si, jak tam teď hraje. Je to super pro český basket. Možná důležitější než triple double ale je, jak tam teď hraje a že ho v zámoří vnímají tak, že je lepší než John Wall," prohlásil Peterka.

Daří se i českým hráčům v druhé nejlepší lize světa Evropské lize Ondřejovi Balvínovi a především Janu Veselému, který útočí na cenu pro nejužitečnějšího hráče soutěže. To slibuje, že český národní tým bude mít v srpnu na mistrovství světa velkou sílu.

"Zatím to vypadá dobře. Doufejme, že se v této sestavě sejdeme i v přípravě na šampionát. A pokud budeme v této síle, tak by to mohlo být hezké na hraní i na koukání," řekl Hruban. "Je to ještě daleko, ale je fajn, že kluci předvádí takové výkony. Od Veselky se to tak nějak čeká, i když to zas povýšil na vyšší úroveň. Jen aby nám to těch osm měsíců zůstalo a nikdo se nezranil," dodal Bohačík.

Palyza ještě vypíchl Veselého výkony v Eurolize, kde má nejlepší čísla ze všech hráčů a je tahounem vedoucího Fenerbahce. "Fakt smekám, v jakého hráče se Honza vypracoval. Samozřejmě chápu, že ho trénuje největší trenérská legenda Željko Obradovič, ale přesto jeho forma je opravdu obdivuhodná. Moc mu přeju, aby získal i tu cenu MVP, ke které má fakt dobře nakročeno. Bylo by to excelentní, zvláště od pivota, jelikož to většinou dostávají hráči, co mají často míč," dodal Palyza.