Oklahoma slaví třetí výhru v řadě. Proti Portlandu zářili Westbrook s Georgem | iSport.cz

Basketbalisté Oklahomy v přímém souboji o třetí místo v tabulce Západní konference NBA porazili Portland 123:114. Toronto i bez hvězdy Kawhiho Leonarda zvítězilo 120:105 nad Sacramentem, ale v soutěži zůstalo těsně druhé za Milwaukee. To by ale muselo vyhrát všechny tři zápasy, co má k dobru, aby si udrželo pozici ligového lídra.