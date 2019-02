Nejen Američanky! I hvězda USK umí smeče: Hraje životní basketbal! | iSport.cz

Nazvali to jednoduše: Maruška jede. A sdíleli to na řadě sociálních sítí. Aby ne, tohle se totiž zase jen tak nevidí. „Také jsme to všichni oslavovali,“ usmála se trenérka USK Praha Natália Hejková.

Bylo zrovna po tréninku, když si chorvatská pivotka Maria Režanová vzala do ruky malý míček a zkusila si s ním zasmečovat. Šlo ji to. Takže ji ostatní hráčky hned vyhecovaly, aby to zkusila též s tím velkým.

Načež i s tím uspěla! Podívejte se na VIDEO.

„Nijak zvlášť to netrénovala. Vzala to nejprve s malým, zkusila to, a tak jsme ji řekly: Vezmi i ten velký… a ho hotovo. Všichni z toho pak byli nadšení,“ vyprávěla Hejková na adresu takřka dvoumetrové pivotky, která třeba i ve středečním euroligovém zápase s Villeneuve (84:68) dala 18 bodů. „Maria má dobré období a jsem za to ráda. Hraje nejlepší basket ve své kariéře a má stále chuť se zlepšovat,“ přiznala.

Podobné smečařské kousky navíc umí spíše dynamické Američanky, jako Candace Parkerová nebo nynější hvězda Jekatěrinburgu Brittney Grinerová. Zasmečovat se v minulosti pokoušela také Alena Hanušová. „Jenže ona má smůlu, že má malou ruku. Ten míč se jí v jedné ruce hůř drží. Skokansky by na to měla, ale má tuto nevýhodu,“ přiznala Hejková.

Na druhou stranu, i tak nemusí být Režanová sama. V USK Praha totiž od nového roku hraje i další vysoká podkošová hráčka, Američanka Isabelle Harrisonová. „Ano, ta může být další adeptkou na smeč. A jestli ji ona nebo Maria třeba předvedou i v nějakém zápase? To jsme ještě neřešily,“ dodala na závěr Hejková.