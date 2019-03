Washington na hraně vyřazení. Super těžké, nemáme cíl, řekl Satoranský | iSport.cz

32 bodů Bradleyho Beala ani jedenáct asistencí Tomáše Satoranského (také 8 bodů a 5 doskoků) Wizards proti útočné smršti Lakers nezachránily. Vítěze táhl LeBron James s 23 body a Washington ztrácel především ve střelách za tři body, kde uspěl jen v šesti z 32 pokusů. A věc je jasná. Wizards se místo na play off připravují na letní tvorbu kádru.

„Teď to nevypadá, že uděláme play off. Musíme myslet na to, co uděláme v offseason,“ řekl o víkendu klubový majitel Ted Leonsis pro NBC Sports.

Byl to právě Leonsis, který před sezonou, pod zjevným vlivem čerstvého Stanley Cupu svých hokejových Capitals, dal Wizards pěkně náročné cíle – 50 vítězství a postup do finále Východní konference. Sedm zápasů před koncem základní části ligy však Washington vyhrál jen třicetkrát a za celou sezonu se mezi osmičku týmů pro play off nedostal.

„Je to realita. Budeme stále bojovat. Budeme se snažit zůstávat v zápasech do posledních chvil. Každý zápas se rozhoduje v posledních dvou minutách. Stále se budeme snažit konkurovat. Chceme vyhrávat,“ reagoval trenér Scott Brooks pro Washington Post.

Ještě před dvěma lety vyhráli Wizards svou Jihovýchodní divizi a v sedmém zápase bojovali proti Boston Celtics o finále konference, vloni skončili hned v prvním kole play off. A letos se do vyřazovacích bojů nedostanou, poprvé za tři roky působení Tomáše Satorankého.

„Je to super těžké. Matematicky tam pořád jsme, ale všichni víme, že se to nestane,“ povzdechl si Satoranský pro Post. „Je to pro mě nová situace, hrát ještě osm zápasů a vědět, že nemáme žádný větší cíl.“

Satoranský dostal v sezoně velký prostor na hřišti po zranění hvězdného rozehrávače Johna Walla. Po sezoně bude patřit k devíti hráčům Wizards, kteří se dostanou na volný trh.

„Můžu kontrolovat, co můžu kontrolovat. A to dělám,“ říká Satoranský. „V téhle lize musíte hrát pořád tvrdě. Tohle dělám pořád. Když vstoupím na hřiště, dělám to nejlepší, co umím.“

Jistotu vyřazení můžou Wizards získat už dnes večer, pokud prohrají ve Phoenixu.