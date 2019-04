Týmy bojující o play off v NBA prohrály, nejvíce trpí Orlando | iSport.cz

Orlando přitom začalo dobře a vedlo až o 11 bodů. Jenže nezvládlo závěr poločasu. Za stavu 50:43 pro Magic předvedlo Toronto šňůru 25:2, dostalo zápas pod kontrolu, a pak už mohlo šetřit své opory. Klíčovou postavou byl Danny Green, který trefil sedm z deseti pokusů za tři body a dal celkem 29 bodů. Toronto si výhrou zajistilo prvenství v divizi.

Miami ztráty rivala z Floridy nevyužilo a prohrálo 105:110 s Bostonem. Ten ovládl už první čtvrtinu o 19 bodů a vedení si udržoval až do konce. A to i díky triple doublu pivota Ala Horforda, který nasbíral 19 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Pro Horforda to byl druhý triple double v kariéře. Heat nepomohlo ani 30 bodů Gorana Dragiče.

Šanci přiblížit si postup nevyužily ani sedmý Brooklyn a šestý Detroit. Nets prohráli přestřelku s lídrem soutěže Milwaukee 121:131. Bucks pomohl návrat po lehkém zranění Janise Adetokunba, který zaznamenal 28 bodů. Ještě o bod více dal Eric Bledsoe. Detroit nestačil na Indianu 102:111, když už do poločasu promrhal dvouciferné vedení z první čtvrtiny.

Hvězdou pondělního programu se stal Kemba Walker, který proti Utahu nastřílel 47 bodů, přesto Charlotte prohrálo 102:111. Pro Utah to byla desátá výhra z posledních 11 zápasů a ještě tak bojuje o účast v nejlepší čtveřici Západu. Na Houston a Portland ztrácí pět zápasů před koncem dvě výhry.

Devin Booker sice tentokrát neútočil na padesátibodovou hranici jako v předchozích třech zápasech, přesto Phoenix ukončil šestizápasovou sérii proher a zdolal 122:113 Cleveland. Booker k tomu přispěl 25 body a 13 asistencemi.

Triple double zaznamenal také náhradník Portlandu Evan Turner, který při výhře 132:122 nad Minnesotou stihl za 25 minut 13 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Byl to teprve sedmý triple double v historii NBA, jehož autor měl v utkání maximálně pět střel.

Výsledky:

Boston - Miami 110:105, Brooklyn - Milwaukee 121:131, Dallas - Philadelphia 122:102, Indiana - Detroit 111:102, Minnesota - Portland 122:132, New York - Chicago 113:105, Phoenix - Cleveland 122:113, Toronto - Orlando 121:109, Utah - Charlotte 111:102.