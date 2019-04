20 - 20 - 21, Westbrook psal historii. Tady je sedm NEJ milníků NBA | iSport.cz

Chamberlainova stovka

Wilt Chamberlain je jediným hráčem historie NBA, který v jednom zápase nasázel 100 bodů. Stalo se 2. března 1962 v zápase jeho Philadelphie Warriors (dnešní Golden State) proti New York Knicks. Šlo o bezvýznamný zápas na konci základní sezony, na nějž dorazilo jen 4124 diváků. Chamberlain strávil předchozí noc pařbou v New Yorku, se svou partnerkou se rozloučil v šest ráno a o dvě hodiny později sedal s kocovinou do vlaku mířícího do Philadelphie. Zápas se hrál ve staré hale v Hershey v odéru místní továrny na čokoládu. Chamberlain dal za poločas 41 bodů, což tehdy nebyla žádná senzace. Hráči Warriors ale začali hrát všechny akce na něj a skóre rychle narůstalo. Stý bod vstřelil 46 sekund před koncem. Fanoušci vtrhli na hřiště, devět minut se nehrálo, ale pak se utkání dokončilo.