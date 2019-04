Satoranský v NBA? Svou roli splnil, dejte mu smlouvu, říká Zídek | iSport.cz

Nad zprávou o odchodu dlouholetého GM Wizards Ernieho Grunfelda pokrčil rameny: „U lidí na těchto pozicích se říká: Hired to be fired (najatý pro vyhazov). Je to job, který je velmi slušně oceněný, ale jsou k tomu i adekvátní tlaky,“ přiznal Jiří Zídek. A má jasno. „Vzhledem k tomu, že tým nesplnil cíle, jaké jim majitel dal, mi přijde logické, že byl Grunfeld po 16 letech odejit,“ doplnil. Ve Washingtonu začíná ještě před koncem sezony zemětřesení.

Co tedy může tato změna znamenat pro Tomáše Satoranského, kterému nyní končí smlouva?

„Zatím těžko říct. Co se však Tomáše týče, ten bude, vzhledem k minutám, jež odehrál, určitě cílit na kontrakt okolo deseti až dvanácti milionů dolarů ročně. Dostal se do základní rotace, je v tom nejlepším basketbalovém věku…pokud bude v platovém okruhu na padesát šedesát milionů dolarů za pět let, tak to bych, být v jeho botách, bral za skvělý kontrakt. Na druhou stranu už je tím i hráč limitovaný, kdo ho může vzít – tyto sloty totiž nejsou v každém týmu. Čili teď se to může pomalu krystalizovat, kdo je ochotný ten trejd udělat, kdo by ho chtěl, nebo kdo by pro něj uvolnil místo.“

Takže?