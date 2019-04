Hvězda Veselý: O nabídce z NBA bych přemýšlel. Jinak skončím ve Fenerbahce | iSport.cz

Český basketbalista Jan Veselý se rozpovídal o angažmá ve Fenerbahce Istanbul • FOTO: Profimedia.cz Prožívá nejlepší období v životě. Stal se otcem, na palubovce svými nálety děsí všechny kolem a vedle toho, že se může stát prvním Čechem, který by dvakrát vyhrál slavnou Euroligu, útočí Jan Veselý i na cenu MVP v této soutěži. „Na to ale nemyslím. Soustředím se na svou hru,“ míní pivot Fenerbahce Istanbul, jenž brzy vyzve v boji o své šesté Final Four Žalgiris Kaunas. A co dál řekl tureckým médiím?

O setrvání ve Fenerbahce Kvůli přeletům nad soupeřovými koši už dostal trefnou přezdívku: Veselý Airlines. A když během února podepsal s Fenerbahce novou smlouvu do roku 2022, hned pózoval s čepicí, jakou nosí kapitáni letadel. „Jedním z nejdůležitějších faktorů je, že se tu prostě cítím dobře. A pak je tu též trenér, který mi hodně věří, a to je pro hráče důležité,“ vyznal se Veselý. V týmu je už od roku 2014, co skončila jeho neúspěšná mise v NBA. Je mu 28 let. Nicméně nevylučuje: „Pokud bych třeba ještě jednou dostal nabídku z NBA, určitě bych o ní popřemýšlel. Teď ale cílím na Fenerbahce.“ Basketbalista Jan Veselý je ve Fenerbahce spokojený. Rád by si ale zahrál NBA • Foto Profimedia.cz

O další budoucnosti Když v roce 2014 do Fenerbahce přišel, řekl si: „Zůstanu tu dva roky a pak se zase vrátím do NBA bojovat o své místo,“ vzpomíná. Ale je tu už pátou sezonu. A co ročník, to Fenerbahce hrálo Final Four. Je základním pilířem jejich zlaté éry. „Chci tu vyhrát co nejvíce trofejí, i v Eurolize. To je můj cíl. Někteří i říkají, že tu jednoho dne budu viset v hale,“ žertuje. Zároveň ale už pro něj není cesty zpět. „Pokud v Evropě skončím, skončím tady. Ano, fanoušci Partizanu budou možná naštvaní, že to nebude v Bělehradě, ale tady jsem šťastný. A chci také odejít na nejvyšší úrovni,“ doplnil. Jan Veselý působí ve Fenerbahce od roku 2014 • Foto Profimedia.cz

O MVP na dosah S průměrem 13 bodů na zápas je 10. nejlepším hráčem ligy. V indexu užitečnosti 19,3 je dokonce třetím nejlepším a ti dva, co jsou před ním (Mike James, Nikola Milutinov), už do boje o Final Four nezasáhnou. Jan Veselý reálně útočí na to, aby se stal prvním Čechem, jenž získá cenu pro MVP – nejužitečnějšího hráče Euroligy. „Na to teď opravdu nemyslím. Mým cílem je vyhrát všechny duely a stát se šampionem. A pokud nevyhrajeme Euroligu, nemá ani cenu být MVP,“ má jasno Veselý. I v tomhle by však lámal rekordy – stal by se prvním Čechem, který by tuto soutěž vyhrál dvakrát. Jan Veselý patří mezi špičku turecké ligy. Útočí na cenu MVP • Foto Profimedia.cz

O tureckých libůstkách Sedí mu nejen místní bouřliví fanoušci. Oblíbil si ezogelinovou polévku (tradiční turecká odrůda čočkové polévky), baklavu, kebab, pití kávy u Bosporu… „Mám rád všechny turecké potraviny, ale nejlepší je snad turecká snídaně. Je strašně rozmanitá,“ pochvaluje si nabídku sýrů, okurek, oliv či papriček. Obrovitý Istanbul už má za ty roky prozkoumaný. „Jedinou věcí, kterou tu nesnáším, je doprava a zácpy. Po pěti letech jsem na to už ale přišel. Je jedno, kdy odjedete, vím, že prostě nemá cenu jet. A rovněž jsem se už naučil určité zkratky na cestě zpět,“ tvrdí Veselý. "V Istanbulu nesnáším dopravu a zácpy," přiznal basketbalista Veselý • Foto Profimedia.cz