Dobrý start! Nejlepší tým základní části Milwaukee zahájil play off výhrou | iSport.cz

Bucks nedali Detroitu hrajícímu bez hvězdy Blakea Griffina sebemenší šanci. Už po první čtvrtině vedli o 20 bodů a náskok postupně navyšovali až na 43 bodů. Hvězda týmu a kandidát na cenu pro nejužitečnějšího hráče ligy Janis Adetokunbo tak mohl odehrát jen 24 minut, během nich ale stihl 24 bodů a 17 doskoků. Poté ho ošklivě fauloval Andre Drummond, který byl za hrubý faul vyloučen.

"Byli jsme připraveni na to, že budou zkoušet něco podobného. Naopak nevím, jestli oni byli připraveni na nás, ale my se staráme hlavně o svou hru," řekl Adetokunbo, který nasměroval Bucksj ke třetí nejvyšší výhře v play off v historii klubu.

Hned sedm hráčů Milwaukee se na výhře podílelo dvouciferným počtem bodů. Stejně tak tomu bylo u Houstonu, kterému tak proti Utahu stačil standardní výkon jeho hvězdy Jamese Hardena. Ten zaznamenal 29 bodů a 10 asistencí.

Ještě ve třetí čtvrtině byl rozdíl ve skóre pouhých pět bodů, pak ale zavelel právě Harden a šňůrou 10:0 se povedlo Jazz zlomit. Poslední čtvrtinu už Rockets vyhráli o 20 bodů.

Skvělý vstup do zápasu předvedl Portland, který nad Oklahomou vedl už na začátku druhé čtvrtiny o 21 bodů. Soupeře sice nezlomil a hosté se drželi ve hře až do konce, ale Blazers vedení nakonec uhájili. Zasloužili se o to zejména Damian Lillard, autor 30 bodů, a pivot Enes Kanter, který posbíral 20 bodů a 18 doskoků. V souboji hvězdných rozehrávačů se nenechal zahanbit ani Russell Westbrook, ale Thunder nepomohlo ani jeho triple double za 24 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí.

Indiana vedla nad Bostonem ještě v úvodu druhé půle, ale pak předvedli Celtics parádní obranu. Ve třetí čtvrtině dovolili Pacers jen osm bodů a ve druhé půli dohromady jen 29 bodů. Pro Indianu to byly nejhorší čtvrtina i polovina v sezoně. Boston tak rychle odskočil až na 22 bodů a výhru si v klidu pohlídal. Dvaceti body se na ní podíleli Kyrie Irving a Marcus Morris.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 1. zápasy:

Boston - Indiana 84:74, Milwaukee - Detroit 121:86.

Západní konference - 1. zápasy:

Portland - Oklahoma City 104:99, Houston - Utah 122:90.