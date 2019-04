Clippers předvedli největší obrat v historii play off NBA a srovnali sérii | iSport.cz

Do historie se zapsala i Philadelphia, která při výhře 145:123 nad Brooklynem nastřílela ve třetí čtvrtině 51 bodů. Vyrovnala tak rekord play off, který v roce 1962 stanovili Los Angeles Lakers. I mezi Sixers a Nets je série srovnaná na 1:1.

Warriors doma směřovali za snadnou druhou výhrou a nic nenasvědčovalo tomu, že by jim Clippers měli klást odpor. Jenže tým z Los Angeles předvedl jeden z nejlepších poločasů v historii klubu, v němž nastřílel 85 bodů. A pod taktovkou skvěle hrajícího Lou Williamse, autora 36 bodů a 11 asistencí, začal rychle ztrátu stahovat.

Dosud nejvyšší obrat v historii play off zaznamenali Lakers, kteří v roce 1989 dohnali ztrátu 29 bodů, ale Clippers nyní tento rekord smazali. Minutu před koncem Williams srovnal na 128:128. Pak sice s 29 body nejlepší střelec domácích Steph Curry dal trojku, ale nejprve Williams dalším košem a vzápětí Landry Shamet trojkou dokonali obrat, na který už Warriors nedokázali odpovědět.

"Změnili jsme pár věcí v útoku i obraně a ono to zafungovalo. Byl to ale hlavně náš týmový duch. Každý z hráčů má na tom svůj podíl. Konec zápasu se mi hrozně líbil," radoval se trenér vítězů Doc Rivers. "My prostě přestali hrát. Nebyli jsme tak zapálení, jak bychom potřebovali. Dostali jsme přesně to, co jsme si zasloužili. Clippers hráli skvěle. Byli jednotní, hladoví," přidal kouč poražených Steve Kerr.

Clippers využili i toho, že si hned v úvodu zápasu poranil stehenní sval hlavní pivot domácího týmu DeMarcus Cousins a musel z utkání odstoupit. Vážnost zranění zatím není známa.

Philadelphia po úvodní překvapivé porážce nutně potřebovala zabrat, ale ještě v poločase se Brooklyn držel na vyrovnaném skóre. Pak ale Sixers předvedli velkou ofenzivní podívanou. Ve třetí čtvrtině proměnili 18 z 25 střel, k tomu přidali jedenáct trestných hodů a vyhráli ji o 28 bodů.

"Věděli jsme, že to přijde, protože je to skvělý tým, velmi dobře koučovaný. Bylo to o tom, jak jejich nápor ustojíme. A to se nepovedlo," řekl trenér Brooklynu Kenny Atkinson.

Za Sixers zaznamenal Ben Simmons triple double za 18 bodů, 10 doskoků a 12 asistencí. Joel Embiid přidal 23 bodů a 10 doskoků. Dobrý výkon předvedl i srbský pivot Boban Marjanovič, který za 18 minut stihl 16 bodů a osm doskoků.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 2. zápas:

Philadelphia - Brooklyn 145:123, stav série 1:1.

Západní konference - 2. zápas:

Golden State - LA Clippers 131:135, stav série 1:1.