Boston porazil Indianu v NBA i potřetí a sahá po postupu | iSport.cz

Basketbalisté Bostonu mají na dosah postup do čtvrtfinále play off NBA. Po dvou domácích výhrách Celtics v 1. kole zvítězili v pátek i na palubovce Indiany 104:96 a vedou tak v sérii hrané na čtyři vítězství už 3:0. To se nepovedlo Portlandu, který prohrál v Oklahomě 108:120 a dovolil tak Thunder snížit na 1:2. Toronto zvítězilo v Orlandu 98:93 a ujalo se vedení v sérii 2:1.