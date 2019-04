Jokičových 43 bodů Denveru nestačilo. San Antonio si vynutilo sedmý zápas | iSport.cz

Čtyřiadvacetiletý srbský reprezentant vstřelil 27 ze svých 43 bodů ve druhé půli, přidal 12 doskoků a devět asistencí. Více než Jokič letos v play off dali jen Damian Lillard z Portlandu (50) a Kevin Durant z Golden State (45).

"Co od sedmého zápasu čekat? Tak to nevím, budu ho hrát poprvé. Ale asi to bude ještě těžší než dnes," řekl Jokič, jenž hraje v NBA čtvrtou sezonu. San Antonio na jeho střelecké představení odpovědělo týmovým výkonem. "Dokázali jsme do hry dostat mnohem více hráčů a to rád vidím," uvedl kouč Spurs Gregg Popovich. Jeho svěřenci rozhodli sérií 22:4 na přelomu třetí a čtvrté části.

Domácí defenzivě dělal Jokič problémy hlavně s rozehrávačem Jamalem Murrayem, autorem 16 bodů a šesti asistencí, při clonách a následných nájezdech do koše. Spurs sice prohráli na body z vymezeného území 36:72, ale dokázali znepříjemnit soupeři dvoubodové střely z delší vzdálenosti (Nuggets jich proměnili jen 8 z 31). Tříbodovou čáru už tak důkladně nestřežili, hráči Denveru zpoza ní trefili nicméně jen čtvrtinu pokusů.

Spurs vedli zkušení DeMar DeRozan s 25 body a LaMarcus Aldridge s šestadvaceti. Náhradník Rudy Gay dal 19 bodů a na dvouciferný počet dosáhli ještě Derrick White (13) a Bryn Forbes (12). O postupujícím do semifinále konference, kde už čeká Portland, se rozhodne v sobotu.

"Od úvodního rozskoku jsme nebránili," zlobil se kouč Denveru Michael Malona. "Vlétli na nás, dali 34 bodů v první čtvrtině, úspěšnost do konce poločasu udrželi kolem 70 procent. Dali nám 120 bodů a to čelili vyřazení," připomněl.

Výsledek 1. kola play off NBA

Západní konference - 6. zápas:

San Antonio - Denver 120:103, stav série 3:3.