Obrat v poslední minutě. Golden State pomohl nečekaný hrdina a vedou 2:0 | iSport.cz

Warriors opět postrádali zraněného Kevina Duranta a Blazers toho chtěli využít. Už v první čtvrtině získali náskok, který do poločasu narostl až na 17 bodů. Jenže druhou půli odstartoval osmi body po sobě Curry, další dvě trojky přidal Klay Thompson a Warriors se šňůrou 13:0 vrátili do hry.

V poslední části sice Portland opět získal nad utkáním kontrolu a vedl o osm bodů, ale pak se objevil nečekaný hrdina na straně domácích Kevon Looney, který dal v poslední čtvrtině důležitých sedm bodů.

Curryho bratr Seth sice minutu před koncem trojkou zajistil Portlandu těsné vedení, ale právě Looney smečí po nahození od Draymonda Greena zařídil obrat. A Green pak sám výhru pojistil. Portland už se v poslední minutě neprosadil, snahu Damiana Lillarda o vyrovnávací trojku zastavil dobrou obranou Andre Iguodala.

