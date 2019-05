Zastaví Veselého? Když vyhrajeme Euroligu, letíme na Ibizu, říká kouč Efesu | iSport.cz

Když ho před pátým čtvrtfinálovým duelem Euroligy čekala rozhodující bitva o postup do Final Four s Barcelonou, napsal si na trenér Anadolu Efes Ergin Ataman na Twitter jasné sdělení o bojovnosti, síle, které končilo jasnou výzvou: Vyhrajeme!

A skutečně vyhráli. Triumfem xx:xx si zajistili potřetí v historii, ale poprvé po xx letech účast ve Final Four, kde vyzvou dnes úřadujícího vicemistra Fenerbahce Istanbul.

Městského rivala. Tradičního soka. A tým, v němž proti nim stane i Čech Jan Veselý.

„Tweetování na sociálních sítích je o pocitu. Nepíšu tam jen proto, abych něco napsal. Prostě jsem cítil, že vyhrajeme a stále je ještě dos času před pátečním semifinále. Pokud budu mít zase nějaký pocit, určitě to tam znovu napíšu,“ přiznal proto včera Ataman.

Do play off se dostali jako čtvrtí v pořadí. S bilancí 20:10. A hlavně s hráči, kteří umí potrápit i ty nejsilnější. Fenerbahce se letos o tom přesvědčilo, v Eurolize s nimi mají bilanci 1:1, v sezoně s tureckou ligou dokonce 3:3.

„Jsou tam silné stránky i slabé, oba týmy se dobře znají. Víme, jak se navzájem porazit, takže to bude speciální duel. Efes je teď v dobré formě, ale i my budeme dobře motivovaní,“ uvedl třeba Kostas Sloukas z Fenerbahce, zatímco Ataman mínil: „Jsme nadšení, že jsme se dostali do Final Four. Každý zápas nám pomohl v růstu a získali jsme hodně sebejistoty. Teď je čas udělat další krok. Musíme však hrát proti nejlepšímu trenérovi v euroligové historii a také nejlepšímu týmu letošní soutěže. Načerpali jsme sebevědomí, věříme si a vydáme ze sebe to nejlepší.“

Nakonec navíc budou i v pozici outsiderů. Zatímco na Fenerbahce jsou kurzy kolem 3,25:1 na celkové vítězství, Anadolu Efes je ze čtyř účastníků, mezi nimiž je ještě CSKA Moskva a Real Madrid, s kurzem 8:1 tím nepodceňovanějším.

„Pokud ale ten titul vyhrajeme, poletíme hned v pondělí na Ibizu, a tam to oslavíme. Teprve pak se vrátíme domů do play off turecké ligy,“ slíbil na závěr Ataman. Rozbije ten sen Jan Veselý?