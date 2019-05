Tváří na hale i v ní. Tady se Veselý porve o euroligový trůn | iSport.cz

Existuje od roku 1991 a dřív se jmenovala Pabellón Araba. Od roku 2000 však nese jméno, které má dosud. Aréna Fernanda Buesy. Vítejte ve španělské Vitorii, kde se ode dneška porvou čtyři nejlepší týmy (Fenerbahce Istanbul, Anadolu Efes, CSKA Moskva, Real Madrid) o titul v Eurolize.

„Vitoria si hostitelství Final Four zaslouží. Lidé tu basketbal milují a také, ať si tu dáte cokoliv k jídlu, je to prostě fantastické,“ usmál se třeba trenér Fenerbahce Željko Obradovič.

Kdo to přitom byl Fernando Buesa, jehož jméno je s halou spjato? Místní politik, na něhož však v roce 2000 spáchala atentát baskická organizace ETA – zemřel při výbuchu nálože v autě, kolem nějž právě se svým osobním strážcem procházeli. Když pak byl později souzen tehdejší vůdce ETY Francisko Javier García Gaztela, dostal 105 let odnětí svobody.

Takhle to vypadá ve Vitorii před Final Four 360p REKLAMA

Od té doby hala nese Buesovo jméno a pro basketbal je její kapacita až 15 700 diváků. Aktuální rekord návštěvnosti je zatím 15 444 fanoušků z roku 2016, kdy Baskonia hostila Real Madrid. Možná by ten rekord i letos padl, kdyby se zdejší celek probojoval znovu do Final Four, avšak v play off neprošel přes CSKA Moskva, který zde třeba oba zápasy vyhrál.

Teď jejich hlavní tváře jako Kyle Hynes nebo Nando de Colo visí na celoplošných plakátech, stejně jako třeba i Jan Veselý za Fenerbahce Istanbul. Ten na vás udeří ze sloupu u vstupu, nebo i když listujete programem. Aby ne, když je jedním z hlavních kandidátů na cenu MVP letošní Euroligy.