Mohl být knězem, teď srazil šampiony NBA. Siakam hraje pro zesnulého otce | iSport.cz

32 bodů, 8 doskoků, 5 asistencí - to je skvělá bilance borce s přezdívkou "Spicy P" v prvním finále. Nejmladší ze čtyř bratrů narozených v kamerunském městě Doualam přitom vůbec nemusel NBA hrát. Zatímco všichni jeho sourozenci získali sportovní stipendia, Pascal Siakam se rozhodl, že se bude učit na kněze.

"Z velmi klidného dítěte se ale postupem času stal tvrdohlavý chlapec. Přemýšleli jsme o tom, že ho ze školy vyloučíme, ale jeho akademické výsledky byly tak dobré, že jsme si jej nechali," vzpomněl před pár lety pro ESPN Armel Collins Ndjama, který vedl Pascalovu alma mater, teologickou školu St. Andrews Seminary.

To se všechno změnilo až v patnácti letech, kdy Siakam sám hodil šíření slova Božího za hlavu a přece jen do svých rukou vzal míč. V roce 2011 se předvedl na kempu, který pořádala kamerunská stálice Luc Mbah a Moute, a jeho talent nezůstal bez povšimnutí. "Byl jsem celkem dobrý na někoho, kdo vůbec nehrál," popsal loni pro ESPN. Už v 16 se přestěhoval do Spojených států a bylo jasno - basketbalový úspěch teď bude jeho hlavním cílem.

Mbah a Moute se pak znovu projevil jako zdatný skaut. Po Joelu Embiidovi, asi nejlepším pivotovi současnosti, kterého v roce 2014 draftovala Philadelphia, dostal o dva roky později na draft i Siakama. A tam už mělo štěstí Toronto - kanadský tým vybral dynamického hráče až z 27. pozice. O několik příček před ním zazněla jména třeba nepříliš úspěšných Evropanů Dragana Bendera či Guerschona Yabuseleho, osm míst před Siakamem přišel na řadu Wade Baldwin IV, který se neprosadil v Memphisu ani Portlandu a pere se v nižší G-League.

Siakam už jedny raptory k triumfu přivedl. V roce 2017, ještě jako hráč Raptors 905 ve vývojové D-League, je dotáhl k triumfu nad Rio Grande Valley Vipers. Byl jmenovaný nejužitečnějším hráčem série, ve které měl v průměru 23 bodů a 9 doskoků na zápas.

Postupně se probil až do sestavy Toronta, a právě tato sezona, kdy po jeho boku hraje hvězda Kawhi Leonard či Danny Green, se stala jeho průlomovou. Hraje téměř 32 minut na zápas, a zaznamenal svá kariérní maxima v bodech (16,9), doskocích (6.9), i asistencích (3.1) v průměru na jedno utkání. A teď o sobě dal vědět ve finále, kde v prvním zápase 32 body srazil trojnásobné šampiony z Golden State.

Tlak, který může mladému hráči při jeho prvním finále stoupnout do hlavy, si vůbec nepřipouští. "Prostě hraju pro svého tátu" řekl v televizním rozhovoru. Siakamův otec zemřel na následky zranění z dopravní nehody v roce 2014, mladý Pascal dodnes lituje toho, že kvůli problémům s vízem nemohl být přítomen na jeho pohřbu.

"Hrajeme proti skvělému týmu, musíme pokračovat v takových výkonech. Stojí za námi nejlepší fanoušci v celé NBA," ocenil Siakam příznivce z Toronta, kteří si u NBA spravují chuť po neúspěchu tamních Maple Leafs v play off NHL.

Warriors teď ví, že v týmu Raptors mají další hrozbu, na kterou se musí zaměřit. "Siakama musím zastavit. To je můj úkol," řekl poměrně jasně defenzivní specialista Draymond Green. Další pokus bude mít už 2. června.