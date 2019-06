Šestiminutový hurikán Golden State: Warriors v NBA vyrovnali finále | iSport.cz

Prohrávali už o třináct bodů a hráč za hráčem jim odcházeli s potížemi do šatny. Když ale Golden State Warriors vyšli na palubovku na začátku druhé půle, byli z nich najednou ti šampioni, kteří získali v posledních letech čtyři z pěti titulů. Pět minut a čtyřicet sekund na začátku třetí čtvrtiny, osmnáct bodů do koše Toronta bez odpovědi, rozhodlo.

„Když jsme začali, říkal jsem si: Jo, to je dobrý. Jediný čas, kdy jsem opravdu šťastný, je, když si můžu říct: Teď to děláme. A my jsme to dělali,“ prohlásil Andre Iguodala, který vítězství Warriors nakonec pojistil trojkou šest sekund před koncem, pro ESPN.

Warriors se přitom v průběhu museli vypořádat s řadou problémů. Na hřišti se znovu neobjevil nejužitečnější hráč posledních dvou finále Kevin Durant, který stále doléčuje zranění pravého lýtka. Do šatny pak museli Iguodala po střetu s Markem Gasolem i Steph Curry, jenž měl na začátku zápasu zřejmě potíže s dehydratací.

„Nevím, co to bylo, prostě jsem se necítil dobře. Nakonec vám ale nic nezabrání, abyste si zahrál ve finále. Mám dost času, abych se dal do třetího zápasu dohromady,“ uvedl Curry.

Curry se po konzultaci s lékaři do zápasu vrátil, v úvodu se mu ale nedařilo, první koš z pole trefil až necelé tři minuty před poločasem. Nakonec však nasázel 23 bodů.

Toronto během šestiminutové neúspěšné série na začátku druhé půle minulo osm přímých střel a pětkrát ztratilo balon.

„Bylo to, jako bychom zapomněli hrát basketbal,“ povzdechl si veterán Danny Green.

„V podstatě to rozhodlo zápas,“ přidal se Kawhi Leonard, který nastřílel 34 bodů, ačkoli z pole trefil jen osm pokusů z dvaceti.

Série se teď na dva zápasy přesouvá do Oaklandu. Stále je nejasné, jestli už ve středečním třetím zápase nastoupí Kevin Durant. Warriors musí řešit i další problémy. Z druhého zápasu odstoupil Klay Thompson s poraněným tříslem.

„Klay řekl, že bude v pohodě. Ale Klay by řekl, že bude v pohodě, i kdyby byl polomrtvý,“ prohlásil Steve Kerr, kouč Golden State.

Toronto - Golden State 104:109 (27:26, 59:54, 80:88)

Nejvíce bodů: Leonard 34, VanVleet 17, Lowry 13, Siakam 12 - Thompson 25, Curry 23, Draymond Green 17, Cousins 11. Stav série: 1:1.