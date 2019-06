Welsch a Bartoň se loučili s kariérou. Diváci jim tleskali ve stoje! | iSport.cz

Létali jim třpytky na hlavu, halou duněla hymna vítězů We are the champions a oni měli po boku nejen svou rodinu, ale i řadu hvězd. Tisíce lidí tleskaly českým basketbalovým ikonám Jiřímu Welschovi a Luboši Bartoňovi, kteří se ve vzájemném duelu loučili v Pardubicích se svou kariérou. Rozešli se smírně 79:79. A tuhle remízu trefil symbolicky Bartoň – trojkou pár vteřin před koncem.