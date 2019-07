NEJ přestupy v NBA: hvězda vítězů i posila, které jde o odkaz místo peněz | iSport.cz

Kawhi Leonard • FOTO: Profimedia.cz Hvězdný kolotoč plný změn a stovek milionů se rozjel naplno. A zatímco v Česku rezonoval hlavně přestup Tomáše Satoranského do Chicaga, který z něj udělal nejlépe placeného českého sportovce, basketbalová NBA si zvyká na ještě zvučnější spojení šampionů i výstavbu nových gigantů. Podle iSport.cz jim vládne MVP posledního finále Kawhi Leonard, jenž místo LA Lakers přešel do LA Clippers. Kevin Durant, který odešel stvořit nový supertým do Brooklynu, je však jen v těsném závěsu…

Kawhi Leonard - z Toronto Raptors do LA Clippers Přišel, viděl, během jedné sezony vyhrál titul a zase odešel dál. Navzdory triumfu v NBA a epické show, kterou předvedl s Torontem Raptors, se rozhodl MVP posledního finále Kawhi Leonard přece jen odejít do Los Angeles - jen místo Lakers zvolil městského rivala Clippers. Za čtyři roky si přijde na 142 milionů dolarů a je to prvně v historii, co úřadující MVP finále mění hned dres. Podle ESPN rozhodlo přání si i zahrát v týmu s hvězdným kamarádem Paulem Georgem, jenž sem zase zamířil z Oklahomy. Jedna věc je od nové sezony jasná: derby teď budou mít ve městě andělů říz.



POSLEDNÍ SEZONA

Počet bodů: 26,6

Počet doskoků: 7,3

Počet asistencí: 3,3





Kevin Durant - z Golden State Warriors do Brooklyn Nets Achilovka neachilovka, hned v prvních hodinách přestupového období NBA vyvolal tento přesun poprask. Zvažoval prý i sousedící NY Knicks, ale nakonec Kevin Durant, superstřelec z Oklahomy, dvojnásobný šampion z Golden State, dvakrát zlatý z olympiády přestoupil do Brooklynu Nets. Za čtyři roky si přijde na 164 milionů dolarů a bude zde nosit číslo 7 (dosud měl 35). „Je to jako symbol nové kapitoly,“ řekl. Když k tomu ještě připočtete příchod Kyrieho Irvinga (Boston Celtics) a De Andre Jordana (NY Knicks), z Brooklynu se stal supertým. Otázka zní: Kdy a jak se Durant po zranění vrátí?



POSLEDNÍ SEZONA

Počet bodů: 26,0

Počet doskoků: 6,4

Počet asistencí: 5,9



D´Angelo Russell - z Brooklyn Nets do Golden State Warriors Bestie GSW je raněná. Pět sezon po sobě byla ve finále NBA, urvala tři tituly, ale po letošním pádu s Torontem se ocitla v těžké situaci. Odešel Kevin Durant, Andre Iguodala, DeMarcus Cousins… a dál je nejistá i budoucnost (nejen kvůli zranění kolena, ale se stále nepodepsanou smlouvou) jiného superstřelce Klay Thompsona. Nadějí tak pro Stepha Curryho a spol. může být příchod 23letého rozehrávače a dvojky draftu z roku 2015 D´Angela Russella, který přišel jako součást výměny za Duranta z Brooklynu. Za čtyři roky si vydělá 117 milionů dolarů. Zapadne i do jejich systému? POSLEDNÍ SEZONA

Počet bodů: 21,1

Počet doskoků: 3,9

Počet asistencí: 7,0

Kemba Walker - z Charlotte Hornets do Boston Celtics Po osmi sezonách v Charlotte přišel čas na změnu. Ani pravidelné více jak dvacetibodové příspěvky nedokázaly poslední tři sezony dotáhnout Hornets do vyřazovacích soubojů, a tak elitní rozehrávač Kemba Walker jako volný hráč kývl Bostonu Celtics. Zde si přijde za čtyři roky nejen na 141 milionů dolarů, ale v honbě za úspěchy v Celtics nahradí třeba Kyrieho Irvinga. „Bostone, jsem připraven. Fakt jsem. Jsem vítěz, vždy jsem jím byl. A předvedu vám nový styl vůdcovství,“ slíbil fanouškům v otevřeném dopise. Nezbývá, než se těšit na jeho možnou kanonádu. POSLEDNÍ SEZONA

Počet bodů: 25,6

Počet doskoků: 4,4

Počet asistencí: 5,9

Isaiah Thomas - z Denver Nuggets do Washington Wizards Po sérii zdravotních potíží už není takovou hrozbou, jakou býval, když třeba táhl před dvěma lety Boston do finále Východní konference. Nebo když sám rozhodoval trojkami zápasy a byl žhavým kandidátem na smlouvu o 30 milionech dolarů na rok. Zranění kyčle Isaiaha Thomase skoro zničilo, každým rokem mění klub, přesto bude aktuální angažmá jednoho z nejmenších hráčů celé NBA ve Washingtonu Wizards z českého pohledu v jedné věci zajímavé – jde o borce, který by měl zacelit díru nejen po zraněném Johnu Wallovi, ale i odchodu Tomáše Satoranského do Chicaga Bulls. POSLEDNÍ SEZONA

Počet bodů: 8,1

Počet doskoků: 1,1

Počet asistencí: 1,0

Anthony Davis - z New Orleans Pelicans do Los Angeles LeBron James se dočkal. Poté, co se v první sezoně od příchodu do LA Lakers nedostal ani do play off, nyní už na své jméno nalákal jednu z největších podkošových superstar a jedničku draftu z roku 2012 (rok draftu Tomáše Satoranského) Anthonyho Davise. „Nejde mi jen o peníze. Chci tu nechat odkaz,“ vysvětlil vytrucovaný přestup a James ho přivítal slovy: „Pojďme na to, brácho. Tohle je teprve začátek.“ Lakers stála výměna tři hráče (Ball, Ingram a Hart) a tři volby v prvních kolech na draftu. A aby ještě zesílili, udrželi Rajona Ronda a přivedli i Dannyho Greena a DeMarcuse Cousinse. POSLEDNÍ SEZONA

Počet bodů: 25,9

Počet doskoků: 12,0

Počet asistencí: 3,9