Satoranskému už dali v Chicagu číslo. Sah-tore-RAN-skee, učí se jeho jméno | iSport.cz

Také Satoranský se přidal poté, co Chicago vydalo zprávu o jeho příchodu. „Tak je to oficiální. Nemůžu být víc nadšený,“ napsal fanouškům na svém twitterovém účtu.

Satoranský, který má za sebou tři sezony v NBA, si díky novému angažmá výrazně finančně polepší. Dosavadní tříletá nováčkovská smlouva mu zaručovala celkem devět milionů dolarů. Nyní s průměrným ročním příjmem deset milionů dolarů (224 milionů korun) bude Satoranský nejlépe placeným českým sportovcem. Více čtěte ZDE>>>

Do týmu, který v 90. letech proslavil Michael Jordan, přichází rozvinout potenciál, který zatím v nejsledovanější basketbalové soutěži na světě prokázal.

Fanouškům oficiální web Bulls radí, jak se naučit správně vyslovovat Satoranského jméno. „Thomas Sah-tore-RAN-skee,“ vysvětluje anglickou transkripcí.

Nyní již Satoranský může začít pomalu upínat svoji koncentraci na začátek přípravy před novou sezonou. „Celou svou energii a soustředění jsem vkládal do toho, aby se to povedlo, protože jsem o to měl velký zájem. Nechtěl jsem se k tomu ale upínat, dokud to není hotové," prohlásil.

„Jsem nadšený, jaký zájem Chicago ukázalo. Je to takové zadostiučinění za ty poslední dva roky. Samozřejmě mám teď velkou zodpovědnost k tomu, abych se dál zlepšoval a předváděl ještě lepší výkony. Myslím, že jsem na tuhle situaci připravený a budu se v ní cítit dobře," podotkl český hráč.