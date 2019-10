Satoranský v dresu Chicaga, prší na něj chvála: Toho chlapa chcete v týmu! | iSport.cz

O jeho konci ve Washingtonu a podpisu lukrativní smlouvy se toho v létě napsalo dost. Tomáš Satoranský je teď nejlépe vydělávající český sportovec, pro české basketbalové fanoušky stále jediný krajan, ke kterému můžou vzhlížet v nejslavnější lize světa. Pro Chicago Bulls má být jeden z těch, který jim pomůže z hubených let.

Tradiční celek, který v 90. letech pod vedením Phila Jacksona a s Michaelem Jordanem či Scottiem Pippenem na palubovce dominoval a sbíral tituly, se za poslední čtyři sezony probil do play off jen jednou, to vypadl hned v prvním kole. Poslední dva ročníky skončily shodně třináctým místem ve východní konferenci, tedy třetím od konce.

Před novou sezonou jsou ale v Chicagu zase slyšet slova naděje. „Naším cílem je dostat se do play off. Budeme se na to připravovat každý den, každý zápas musíme hrát jako tým, co je v play off,“ vyhlásil kouč Jim Boylen na mediálním dni Bulls před novou sezonou.

„Naši soupisku jsme výrazně obměnili. Myslím, že když se na ni teď podíváme, vidíme skutečný talent. Máme všestranný tým, máme tu lídry, kteří tu dřív nebyli,“ zhodnotil viceprezident John Paxson.

Nejvýraznější změny v Chicagu? Konečně zdraví mají být jak Lauri Markkanen, kterého na jaře zlobilo srdce, tak mistr smečař Zach LaVine, oba chtějí tentokrát odehrát plnou nálož 82 zápasů. Velký příslib je v mladém rozehrávači Cobym Whiteovi, sedmičce letošního draftu. A novými oporami mají být podkošový bijec Thaddeus Young, který dorazil z Indiany, a právě Tomáš Satoranský.

Experti věří, že na začátku sezony, která startuje 22. října, dostane český rozehrávač přednost před Krisem Dunnem a nováčkem Whitem a objeví se na palubovce od prvních cvhil. Ohlasy, které na 27letého hráče z „větrného města“ jdou, by tomu odpovídaly.

„Tomáš Satoranský může hrát rozehrávače i křídlo. Má dva metry. Je to prostě basketbalista. Ví, jak hrát, je to skvělý nahrávač i střelec. Umí se dobře rozhodovat a hraje výborně i bez míče,“ vyjmenoval Čechovy přednosti klubový šéf Paxson, kterého potěšil rozehrávačův výkon na světovém šampionátu. „Nebyli jsme z toho překvapení. Je to skvělý hráč. Pomůže nám jeho univerzálnost, na palubovce si vždycky najde cestu,“ dodal.

Chválu na Satoranského hrnul i Otto Porter Jr., který s ním prožil i angažmá ve Washington Wizards. „Je radost sledovat vývoj, kterým prošel. Je to skvělý chlap, na palubovce i mimo ni,“ řekl 26letý hráč. „Je chytrý a pracovitý, hraje přesně tak, jak má. Je soutěživý, chcete ho mít ve svém týmu, především na pozici rozehrávače,“ dodal.

Satoranský: Můžu být vůdce tím, že půjdu příkladem

Satoranský, který poprvé oblékl červený dres Bulls s číslem 31, usedl na tiskové konferenci při mediálním dnu vedle zkušeného Thaddeuse Younga. „Trénoval jsem s Thadem jen třikrát nebo čtyřikrát, ale už poznám, že do týmu přichází vůdce. Lidi ho budou poslouchat,“ pochválil český rozehrávač spoluhráče, který přišel v létě jako volný hráč z Indiany.

Právě tahle dvojička má patřit mezi nové lídry týmu, i když každý z nich asi trochu jinak. „Jsem v NBA nový, začínám čtvrtou sezonu. Ale profesionálně hraju 12 let. Nejsem v šatně tak hlasitý jako Thad, ale doufám, že můžu být vůdcem tím, že na palubovce půjdu příkladem,“ vyhlásil Satoranský.

„Nejde mi o to vyhrát boj o pozici prvního rozehrávače, ale o to, abych pomohl týmu na jakémkoli místě, kam mě trenér bude chtít dát. Máme v sestavě hodně hráčů, kteří můžou tvořit hru, a to je v basketbalu nejdůležitější,“ dodal.

Bulls teď nové lídry i mladé tváře vyzkouší v pěti přípravných zápasech. Sezona jim pak začíná 23. října proti Charlotte Hornets. A pokud se nestane nic zvláštního, Tomáš Satoranský by u toho měl být od první minuty.