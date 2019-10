Williamson musel na operaci. Start nové hvězdy NBA se odkládá o měsíce | iSport.cz

Williamson měl přitom za sebou vydařenou přípravu, v níž dokázal naplňovat vysoká očekávání. Úspěšnost střelby ve čtyřech přípravných zápasech měl 71,4 procenta a v průměru si připsal 23,3 bodu a 6,5 doskoku na utkání.

Pelicans vstoupí do nového ročníku NBA v úterý zápasem na hřišti obhájců titulu z Toronta. Williamson by se mohl do sezony zapojit v polovině prosince nebo začátkem nového roku.

Williamson, který byl draftován hned po prvním roce na univerzitě Duke, získal status hvězdy ještě před vstupem do NBA. V létě podepsal s firmou Nike čtyřletou smlouvu na 75 milionů dolarů.

Breaking: Zion Williamson had arthroscopic surgery Monday to repair a torn meniscus in his right knee and is expected to miss six to eight weeks, the Pelicans say. pic.twitter.com/i9onj2tPCm