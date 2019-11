NBA je největší show! Satoranský o LeBronovi, Jordanovi i špatném startu | iSport.cz

Jak si žije Tomáš Satoranský v Chicagu a co říká na špatný vstup Bulls do sezony? • Koláž iSport.cz

PŘÍMO Z CHICAGA | Po zápase proti hvězdnému týmu z Los Angeles byl evidentně naštvaný. Jediný český basketbalista v zámořské NBA Tomáš Satoranský musel skousnut další porážku jeho Chicaga Bulls (112:118). A to i přesto, že tým okolo legendárního LeBrona Jamese po většinu zápasu přehrávali. „Hrát proti takovým hráčům, to máte o motivaci postaráno. O to víc mě tahle prohra bolí, byli jsme blízko k získání skalpu týmu ze superhvězd,“ smutnil po zápase. V rozhovoru pro iSport.cz také prozradil, jak se mu hraje v hale, kde Michael Jordan vyhrával tituly a jak mu sedí nový tým.

V utkání proti hvězdnému týmu Lakers jste dlouhou dobu vedli. Co se stalo?

„Cítím zklamání. Byli jsme blízko k výhře nad týmem, který je jedním z favoritů na titul. Hráli jsme dobrý basketbal tři čtvrtiny utkání. Je to o to horší, že jsme zlepšili svoji hru, ale bylo to k ničemu. Na začátku sezony se trápíme, tohle mohl být ten zápas, kterým jsme to mohli zlomit. Máme před sebou pořád spoustu práce.“

Je pro vás i po třech sezonách zážitek hrát proti hráči jako je LeBron James?

„Je to svátek pro každého hráče. Když přijede LeBron, cítíte to i v hledišti. Dneska se i u nás potvrdilo, že když někam s ním dorazí Lakers, je v hale spoustu jejich fanoušků. Hrát proti takovým hráčům, to máte o motivaci postaráno. O to víc mě tahle prohra bolí, byli jsme blízko k získání skalpu týmu ze superhvězd.“

Stihnete s hvězdami během či po utkání prohodit nějaké slovo?

„Určitě ne. Tady to funguje jinak, než třeba v Evropě, kde na to je čas. Během pěti měsíců hrajeme 82 zápasů. Život tu je strašně rychlý. Někdy to není na škodu, člověk může zapomenout na prohry jako proti Lakers. Ale časově je to náročné.“

Jak se ke špatnému startu staví trenér a klubové vedení?

„Komunikace je v klubu na vysoké úrovni. Vedení s námi má trpělivost. Každý vnímá talent, co v týmu máme. Zlepšujeme se. Proti Lakers to byl možná nejlepší zápas. Věřím, že se sehrajeme a zlomíme to. Musíme pokračovat v práci.“

Byl jsem na všech amerických sportech, ale NBA nabízí největší show. Jak to vnímáte vy?

„Na začátku mého angažmá v Americe jsem z toho jsem to vnímal hodně. Soutěž je hodně založená na tom, že se ze zápasů dělá show. Vedení potřebuje, aby to lidi bavilo. Kluby si za lístky říkají trochu víc peněz, lidé si za to chtějí pořádně užít. Teď jsem víc času na hřišti, tak už okolí tolik nevnímám a soustředím se víc na hru.“

V Americe je basketbalově jiná kultura. Sám se rozcvičujete, sám se staráte o jídlo na výjezdech. Už vám to přijde po třech letech normální?

„Našel jsem si svoji rutinu. Tři roky už je dlouhá doba. Už nejsem nováček, třeba zrovna rozcvičovací časy mám blíž k zápasu, což je super. Naučil jsem se s tím pracovat.“

V létě jste v rámci NBA poprvé přestoupil. Co za změny přišlo s novým týmem?

„Hned jsem začal vnímat, že s novým klubem se změnila moje pozice v týmu. Dostává se mi většího respektu. Už jsem tu něco odehrál. Jsem druhý nejstarší v týmu, což určuje moji pozici veterána, i když na to věk ještě nemám. Historie klubu na mě dýchla okamžitě. V tréninkovém centru máme připomínkové plachty všech fantastických hráčů, co tu hráli. Fanoušci tu mají velkou tradici. Je úžasný hrát v hale, kde Michael Jordan vyhrál tituly.“

Jak se vám líbí v nové kabině?

„Kabina mě vzala, se všema vycházím skvěle. Myslím, že chemie v týmu je výborná. O to víc jsme naštvaní, že nám nevyšel start do sezony. Máme tu hodně mladých hráčů, kteří se pořád učí, jak hrát správně. Doufám, že začneme vyhrávat zápasy, potom si to společně budeme víc užívat.“

Trávíte se spoluhráči čas mimo palubovku?

„Mám tu bývalého spoluhráče z Washingtonu Otta Portera, s ním si hodně rozumím. Společně chodíme na večeře. Dost se bavím s Ryanem Arcidiaconem, ale nemůžu si zapamatovat jeho příjmení (smích). Hektičnost NBA je velká, hodně času tak chce člověk trávit s rodinou.“

Jste s rodinou spokojeni v Chicagu?

„Město je úžasné. Už když jsme sem jezdili s Washingtonem, tak se mi tu moc líbilo. Skoro preferuji Chicago před New Yorkem. Mám rád obě města, ale tady je to klidnější a člověk tu najde úplně všechno. Zatím jsem tu neobjevil žádné svoje místo, hodně se věnuji mé malé holčičce."

Na uplynulé MS a historický úspěch vzpomínáte stále ve velkém, ne?

„Obrovský úspěch! Něco neuvěřitelného, co se nám podařilo. Sleduji, že kluci těží z euforie, hodně z nich hraje dál výborně. Já jsem neměl ještě moc čas o tom přemýšlet, přesun byl strašně rychlý. Nejen basketbalově, ale i životně prožívám velké změny.“

Zažíváte hodně povedené životní období. Máte nějaký další cíl či sen?

„Neberu si velké cíle. Proto doufám, že začneme vyhrávat s Chicagem. Musím to říct znova. Nemůžeme být spokojení. Člověk musí vydržet pracovat.“