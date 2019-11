Basketbalistky USK podlehly v Eurolize až obhájci Jekatěrinburgu | iSport.cz

Vstup do zápasu hráčkám USK nevyšel a rychle prohrávaly 2:8. Poté ale osmibodovou sérií skóre otočily a držely s favoritkami krok až do konce úvodní čtvrtiny, po které zaostávaly o dva body. Ani ve druhém dějství se domácí tým nevyvaroval výpadku, ale i když v jednu chvíli ztrácely Pražanky osm bodů, do poločasové přestávky dokázaly snížit na 35:39.

Třetí tým minulého ročníku Euroligy musel dotahovat i po pauze, protože Jekatěrinburg se ujal vedení 46:37. Problémy hráčkám USK dělaly vysoké pivotky Brittney Grinerová (25 bodů) a Emma Meessemanová (16 bodů a 10 doskoků). Nicméně i tentokrát české šampionky zabraly a Kateřina Elhotová trojkou v poslední sekundě třetí čtvrtiny snížila na 51:52.

Hráčky USK se trápily střelecky a ve hře je držela obrana, kterou před zápasem měly nejlepší v soutěži. Ani to však nestačilo, aby v poslední čtvrtině zápas zdramatizovaly. Pražanky tak nenavázaly na minulou sezonu, kdy v základní skupině doma nad Jekatěrinburgem zvítězily 82:73 a ruskému soupeři připravily jedinou porážku v soutěži.

Skupina A:

USK Praha - Jekatěrinburg 67:74 (18:20, 35:39, 51:52)

Nejvíce bodů: Kateřina Elhotová a Thomasová po 15, Oblaková 13, Vukosavljevičová 11 - Grinerová 25, Meessemanová 16, Vadějevová 12. Fauly: 17:15. Trestné hody: 13/11 - 14/9. Trojky: 6:3. Doskoky: 44:42.