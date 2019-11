Ginzburg po těžkém losu: Už jsme si zvykli. Bude stačit jeden skvělý týden | iSport.cz

Sledoval los olympijské kvalifikace ze zasedací místnosti v hale Folimanka a už v jeho průběhu tušil, že ho nečeká nic jednoduchého. Opět. „Bude to těžké, ale už jsme zvyklí,“ přiznal následně mezi novináři trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg, když se dozvěděl, že v boji o jedno postupové místo na OH do Tokia bude jeho tým ve společnosti Turecka, Řecka, či Kanady.

Co tedy k tomu losu říct?

„Další dlouhá cesta, Michal Šob (manažer týmu) asi bude mít problémy se zařizováním. Nikdo nečekal lehký los, jsou tu top týmy z celého světa. Takhle to je, na těžké losy jsme ostatně zvyklí. Už jsme ale předvedli, že můžeme hrát proti každému a taky můžeme každého porazit. Bavíme se o jednom týdnu v červnu. Pokud budou všichni zdraví a ve formě, může se stát cokoli. Jasně, nejsme favorité, na druhou stranu jeden skvělý týden v tomto případě bude stačit - a potřeba budou tři či čtyři výhry.“

Když porazíte Uruguay, pak je těžké semifinále tak jako tak.

„Ano, takhle se to asi dá brát. Řekněme, že porazíme Uruguay a pak bude potřeba zvládnout minimálně dva ze tří zápasů proti Turecku, Řecku, Kanadě. Na druhou stranu ani o Uruguaji teď nemůžu moc říct, nikdy jsem ji neviděl. Zároveň to vypadalo, že ostatní týmy v dalších skupinách byly spokojené, když nás viděly jinde. Máme svoji sílu, Turecko asi ne.“ (usmívá se)

Pikantní se s nimi zase utkat po MS, že?

„No jo, už jsme v tom zase společně.“

Na druhou stranu je ale asi v téhle fázi jedno, jestli v té první skupině skončíte první nebo druzí.

„Přesně tak, nezáleží na tom. Budeme pak muset v semifinále porazit někoho hodně těžkého. Ale když budeme zdraví a hvězdy budou na naší straně… Uvidíme.“

Jak by měla vypadat příprava? Kdy odjet do tamního časového pásma?

„Je to ošidné. Musíme si sednout a probrat to. Uvidíme, jak to zařídíme, včetně přátelských zápasů. Příprava nebude dlouhá, ligy skončí hodně pozdě. Musíme myslet na všechno.“

Dá se to srovnat s kvalifikací 2016, kdy jste hráli v Bělehradě proti domácímu Srbsku?

„Domácí by vždycky měli být favorité. Pokud bude mít Kanada kompletní kádr, bude to v Kanadě platit i o nich. Zároveň jsou tu Turci, Řekové a my. Řekl bych to takhle: pořád je to lepší než hrát proti Srbsku v Bělehradě. To určitě.“

Měl jste i nějaké přání, kde hrát?

„Nebylo to v mých rukou, moc jsem na to nemyslel. Když se na to dívám teď, ve Splitu je to možná snadnější skupina, ale tohle nikdy nemůžete ovlivnit.“

Jak tedy vypadá aktuální stav reprezentačního týmu? Skončil ještě někdo jiný než Pumprla?

„Víme jen o Pampym. A u Blakea… pokud by měl hrát naposledy za národní tým, tak asi tady. Hlavně, aby byli všichni zdravotně v pořádku a připravení.“

Co říkáte i na výkony Tomáše Satoranského v Chicagu?

„Po individuální stránce odvádí dobrou práci. Viděl jsem nějaké zápasy a kontroloval hru. Pro tým je velice důležité, aby hrál dobře. V NBA je hodně zápasů nahoru dolů… to je život. Všichni vědí, že Chicago nemá tým, který by byl se svou soupiskou nejlepší. Doufám, že udělají play off, Satoranského výkony jsou však dobré.“

I když by asi bylo lepší, kdyby byl na kvalifikaci více odpočatý, ne?

„Možná, ale Tomáš nerad odpočívá. On ví, jak se má připravovat. Když skončil v dubnu, tak také věděl, kolik dní potřeboval na odpočinek. Důležité je, aby byl zdravý, zakončil sezonu dobře a pak se uvidí.“

Olympijská kvalifikace basketbalistů

(23.-28. června 2020, na OH postoupí jen vítězové turnajů):

Bělehrad (Srbsko): Skupina A: Dominikánská republika, Nový Zéland, Srbsko. Skupina B: Portoriko, Itálie, Senegal.

Kaunas (Litva): Skupina A: Litva, Korea, Venezuela, Skupina B: Polsko, Slovinsko, Angola.

Split (Chorvatsko): Skupina A: Německo, Rusko, Mexiko. Skupina B: Tunisko, Chorvatsko, Brazílie.

Victoria (Kanada): Skupina A: Řecko, Čína, Kanada. Skupina B: Uruguay, Česká republika, Turecko.