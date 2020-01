Postup na 99 procent? V Lize mistrů míříme výš, má jasno Hruban | iSport.cz

Jak byste zápas hodnotil? Až na menší drama ve čtvrté čtvrtině jste ho měli pod kontrolou. Souhlasíte?

„Ony ty naše zápasy jsou si dost podobné. Odehrajeme výborně poločas, v podstatě si děláme, co chceme, nicméně pak soupeř hodně přitvrdí a přestane to být basket, ale trochu ragby. V tu chvíli máme problém si udržet naše tempo a lehkost, s níž hrajeme, pak se útok zadrhne, načež se soupeř chytí. Na druhou stranu, kromě jednoho zápasu v Řecku jsme to dokázali vždy dovést do vítězného konce. Musíme si na to ale dávat pozor, protože se nám to může jednou vymstít.“

Výhra nad Rigou vám ale už na 99% zajistila postup. Museli byste prohrát všechna zbývající utkání a Bamberg naopak vše vyhrát.

„Myslím, že na samotný postup už nikdo nekouká, míříme výš. Máme v hledáčku minimálně druhé místo ve skupině, abychom začínali v play off doma. A tím, že se hraje na dva vítězné zápasy, byla by tohle velká výhoda. Je tedy fajn, že máme postup skoro hotový, ale práce není hotová, takže se teď uspokojit by byla velká chyba.“

K upevnění druhého místa můžete hodně udělat už příští týden, kdy jedete na hřiště lídra z Tenerife, že?

„Samozřejmě to bude nejtěžší zápas celé základní skupiny. Na Tenerife se nejen špatně hraje, ale my tam jedeme zkusit vyhrát i mazat nějaké bodové manko, takže uvidíme, co se nám povede. Výhra nad Tenerife by asi byla nad plán, ale s tím, jak teď hrajeme, to není nemožné. Šance je.“

Kde vidíte rozdíl oproti loňsku, kdy se Nymburku nepodařilo ze základní skupiny postoupit?

„Těch rozdílů je několik. Energie, nasazení, daleko lépe letos bráníme a k tomu nám pomáhá Zach Hankins, který má spoustu bloků, přičemž víme, že se na něj můžeme pod košem spolehnout. Asi bych ale zmínil i to, že loňská skupina byla nesrovnatelně těžší. Na to se kolikrát zapomíná, ale tehdy tam byly další tři týmy jako Tenerife. Ale je rovněž pravda, že i my hrajeme lépe. Projev je energičtější a hladovější.“

Jak jste vnímal po zápasech na Královce návrat na nymburskou palubovku, kde na vás přišlo přes tisíc lidí?

„Ta hala je menší, a ten hukot při povedené akci se může zdát trochu větší… diváci jsou tu navíc z obou stran a to také vytváří jinou atmosféru. Bylo to fajn, že jsme si zahráli doma před našimi fanoušky, ale je rovněž pravda, že nás překvapily i návštěvy na Královce. Chodí tam víc lidí, než jsme čekali a máme tam také pěknou domácí atmosféru.“