Nymburk porazil v Lize mistrů Rigu o 19 bodů. Osmifinále má na dosah | iSport.cz

„Myslím, že na postup nikdo nekouká, protože míříme výš. Minimálně chceme uhrát druhé místo, abychom začínali play off doma, což bude velká výhoda. Takže je fajn, že máme skoro hotový postup, ale práce rozhodně není hotová. Teď se uspokojit by rozhodně nebylo dobře,“ řekl novinářům Vojtěch Hruban.

První čtvrtina byla dlouho z obou stran opatrná a domácí ji nakonec i díky trojce Deishuana Bookera se závěrečným klaksonem vyhráli 21:15. Ve druhém dějství se už ale hráči Nymburka dostali do rytmu, zlepšili střelbu a o poločase šli do kabin s náskokem 16 bodů.

Ve třetí čtvrtině Nymburk, který díky výjimce od vedení soutěže nastoupil poprvé a naposledy v sezoně v domácím sportovním centru a ne v pražské hale Královka, náskok navýšil až na 22 bodů. Jenže pak Středočeši zcela odpadli a soupeř pět minut před koncem snížil na rozdíl šesti bodů.

„Naše zápasy jsou podobné. Vždy odehrajeme výborný první poločas, kdy si na hřišti děláme, co chceme, ale pak soupeř výrazně přitvrdí, stane se z toho trochu ragby a my máme problém udržet tempo a lehkost. Ale na druhou stranu jsme to zatím až na jeden zápas v Řecku vždycky dokázali dotáhnout do vítězného konce,“ uvedl Hruban.

Trenér Oren Amiel si vzal oddychový čas, po kterém dvěma dvoubodovými koši uklidnil domácí tým pivot Zach Hankins. Hosty poté definitivně zlomila prosincová posila Michael Dixon, jenž sedmi body během krátké chvíle poslal Nymburk dvě minuty před koncem do patnáctibodového vedení.

„Trenér po Mikovi chce, aby nás táhl dopředu, a čekají se od něj střely v koncovce, které předvedl, že umí. Dneska vymyslel přihrávku, po které dal Zach jeden koš, a tím jsme se dostali zpátky do zápasu,“ uvedl Hruban.

V neúplné tabulce se Nymburk posunul do čela, ale Tenerife má středeční zápas k dobru. Na palubovce španělského týmu si za týden český mistr zahraje o první příčku. Od pátého Bambergu, kterému patří první nepostupová pozice, dělí středočeský celek čtyři výhry a navíc s ním má i lepší vzájemnou bilanci. „Výhra nad Tenerife by byla nad plán, ale s tím, jak teď hrajeme, tam určitě máme šanci vyhrát,“ prohlásil Hruban.

Basketbalová Liga mistrů - 10. kolo:

Skupina C:

Nymburk - VEF Riga 75:56 (21:15, 44:28, 54:38)

Nejvíce bodů: Hankins 14, Hruban 11, Bohačík, Dixon oba 9 - Krajina 12, Stumbris 11, Helmanis, Kurucs oba 7. Fauly: 18:19. Trestné hody: 15/12 - 16/13. Trojky: 7:5. Doskoky: 47:40.

Tabulka: