Vlčí smečka z Nymburka. Jak český šampion v Lize mistrů dobývá Evropu? | iSport.cz

Proč Nymburk válí v Evropě? • FOTO: ČTK Ve znaku mají lva. Náturou ale připomínají vlky. Svou kořist obklíčí, doráží, nepolevují… dokud nepadne. „Sedli jsme si,“ říká trenér Oren Amiel o basketbalovém Nymburku, který v úterý porazil v Lize mistrů i Rigu (75:56) a na 99% si zajistil postup do osmifinále. Oficiální web soutěže je již vytáhl v rankingu na 5. místo. Kde se vzala rok po pádu ve skupině tato proměna v ostrou smečku? Utíkaly poslední vteřiny duelu s Rigou, když hala v Nymburce začala sborově slavit. Dosud se za těmi výkony jezdilo na pražskou Královku, teď to ale viděli i u zdroje – český mistr je v ráži a Evropa si na něj musí dávat pozor. V prestižní Lize mistrů mají po úterní výhře bilanci už 8:2 a jejich postup do další fáze se zdá být již formalitou. Jak se z loňského otloukánka stala štika?

Mladí, agresivní, hladoví Rozpočet zůstal oproti minulé sezoně stejný. Trenér také. Tak kde se vzala ta magie, že je Nymburk náhle v hledáčku top 5 celé soutěže? Klíč najdete v létě, v obměně, která nastala s promixováním českého jádra triem amerických mladíků. Zach Hankins, Hayden Dalton, Deishuan Booker – všichni 23 let. „A s tím mládím přišel velký talent, morální vlastnosti a hlad po basketbale se učit a prorazit,“ všiml si Ondřej Šimeček, člen vedení klubu. „Není to nic proti hráčům, které jsme měli v minulé sezoně, ale přeci jen, když hrajete basket deset let, je to už jiný hlad, než mají tihle 23letí kluci. Ta agresivita a rychlost je tam znát,“ uvedl Šimeček. Načež s tím souhlasí i kouč Oren Amiel. „Hrajeme s větší energií a nasazením. Pro tyhle kluky je to šance i pro jejich další kariéry,“ mínil.

Neameričtí Američané Ať už přijde do Nymburka kdokoliv, platí: zažít si zdejší styl praktikovaný po řadu let izraelskými trenéry není samozřejmostí. „To naše run and gun málokdo dává. A i na klucích z USA bylo vidět, že s tím ze začátku laborovali. Ale rychle se adaptovali. Za 15 let, co se basketu věnuju, jsem se setkal s málo Američany, kteří by na tom byli mentálně jako tito kluci. Zvykli si nejen na basket ale i životní styl,“ říká Šimeček. Dalton je ostřelovač ze sedmi sourozenců, dobrosrdečný chasník Hankins, borec, co se nebere vážně a o Bookerovi se nese, že si i sám vyměnil píchlou pneumatiku, než aby otravoval zástupce klubu. Jak netradiční pro zahraniční hvězdy. „Nikdo na nikoho nežárlí. Vojta může dát 20 bodů a všichni mu to přejí, protože příště dá 20 bodů někdo jiný. Tým je v tomto pohledu zdravý,“ říká Amiel. Nepřipomíná vám to recept na úspěch od Satoranského a spol.?

České sebevědomí z MS Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, Martin Peterka, Pavel Pumprla, Martin Kříž… ti všichni pomohli před čtyřmi měsíci k šestému místu na MS. Že by se sebevědomí z historického úspěchu v Číně hrálo též roli? „Nepochybně. Kluci se v nároďáku utvrdili v tom, co věděli a co v sobě měli: A to, že jim to nefunguje jen v Nymburce, ale i na této scéně,“ všiml si Šimeček. Takže i v Nymburce patří Bohačík s Hrubanem za klíčové střelce „Po návratu z MS jsem se trochu bál, aby je nečekal útlum, který by byl i přirozený. Přeci jen jeli 13 měsíců non stop a hned pak skočili zase do klubového rytmu. Jestli ale na ně něco přišlo, nedali to znát, klobouk dolů,“ uznal Šimeček a Amiel přiznal: „Mohla se tam objevit negativa, že poté, co dosáhli na vrchol v podobě úspěchu na MS, se najednou vrátili do české ligy a mohli ztratit koncentraci. Oni jsou ale praví profesionálové.“