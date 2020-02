Nymburk v půli prohrával, k výhře nad Pardubicemi ho dotáhl Hruban | iSport.cz

„Vždy říkám hráčům, že nelze vstoupit do zápasu tak uspokojeně jako my dnes. Byl to pro nás špatný první poločas, ale je také třeba ocenit výkon Pardubic, které hrály tvrději než my, disciplinovaně a proměňovaly své střely,“ řekl nymburský kouč Oren Amiel, kterému chyběli zranění Michael Dixon a Pavel Pumprla. „První půle pro nás byla lekcí. Ale jsem rád, že do druhé půle si to hráči v hlavě přepnuli a zápas rychle rozhodli.“

Pardubice postrádaly ještě více hráčů. Na marodce mají Ozrena Pavloviče, Viktora Půlpána a Radka Nečase. Nehrál ani nejlepší střelec týmu Tomáš Vyoral, kterého trenér Ken Scalabroni šetřil před odvetou Adria Cupu s Levicemi.

„V prvním poločase byli domácí trochu nekoncentrovaní v obraně. Pak ale zabrali a Vojta (Hruban) byl téměř nebránitelný. Trefil několik střel po sobě a Nymburk ukázal rozdíl. Ale já jsem rád, že jsme mu byli vyrovnaným soupeřem a že jsme hráli naplno,“ řekl Scalabroni. Jeho svěřenci prohráli čtyři z posledních pěti ligových zápasů.

Ve skupině A2 vedoucí Hradec Králové podlehl doma 76:85 poslednímu Brnu, kterému pomohl k teprve čtvrtému vítězství v sezoně 24 body Davell Roby. Brňané uspěli proti Východočechům tři dny po prohře v minulém vzájemném zápase. Kolín zdolal Ostravu 106:92 a oplatil jí dvě porážky ze základní části soutěže.

Výsledky 1. kola nadstavby basketbalové ligy mužů

Skupina A1:

Nymburk - Pardubice 109:87 (28:25, 46:48, 85:67)

Nejvíce bodů: Hruban 22, Hankins 19, J. Bohačík a Kříž po 14, Dalton 10 - Svoboda 19, Potoček a Škranc po 16, Slanina 14, Švrdlík 12.

Svitavy - USK Praha 76:94 (24:27, 44:55, 60:83)

Nejvíce bodů: Puršl 22, Crandall 14, Stamenkovič 12, Marko 11 - Stevanovič 24, Mareš 13, Sehnal a Proleta po 11, Křivánek 10.

Tabulka:

1. Nymburk 23 23 0 2323:1699 100 2. Opava 22 17 5 1905:1672 77,3 3. Svitavy 23 16 7 1995:1877 69,6 4. Pardubice 23 13 10 1838:1771 56,5 5. Olomoucko 22 12 10 1912:1825 54,5 6. Ústí nad Labem 22 12 10 1795:1872 54,5 7. USK Praha 23 12 11 1898:1875 52,2 8. Děčín 22 10 12 1782:1801 45,5

Skupina A2:

Kolín - Ostrava 106:92 (25:20, 52:36, 76:66)

Nejvíce bodů: Igrutinovič 19, Gill 17, Granič 17, Durham a Richardson po 14, Číž 13, Machač 12 - Calloway 21, R. Pumprla 17, Holsey a Šmíd po 11, Nábělek 10.

Hradec Králové - Brno 76:85 (16:19, 33:42, 54:60)

Nejvíce bodů: Lošonský 16, Sedmák 14, Barač a Stamenkovič po 13 - Roby 24, Kirves 19, Krakovič 14, Nehyba 11.

Tabulka: