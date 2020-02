Srdce a duše týmu. Škola uctila dceru Kobeho Bryanta (†13): Ať je inspirací | iSport.cz

Učitelé, spolužáci, trenéři. Ti všichni zavzpomínali ve svých projevech plných emocí a slz na Giannu Bryantovou, dceru legendárního basketbalisty Los Angeles Lakers Kobeho Bryanta (†41), během smutečního ceremoniálu na Harbor Day School, kterou navštěvovala.

Gigi, jak se jí zkráceně říkalo, 26. ledna ve třinácti letech zahynula spolu se svým otcem a sedmi dalšími osobami při havárii helikoptéry v Kalifornii.

Škola se rozhodla uctít památku talentované basketbalistky, která byla srdcem a duší jejího týmu, tím, že vyřadila její dres s číslem dva. Ten bude vyset zarámovaný na zdi tělocvičny, aby inspiroval ostatní.

„Bude to poslední osoba, která oblékala dres s číslem dvě v basketbalovém týmu Seahawks,“ uvedl na ceremoniálu jeden z členů školního personálu. „Doufáme, že když se podíváte na její dres zavěšený v naší tělocvičně, vzpomenete si na Giannu a budete se inspirovat a pracovat tvrdě a nadšeně na tom, co vás baví. Doufám, že vás to bude motivovat k schopnosti, kterou Gigi měla, a to rozpoznat, kdy má váš přítel těžký den a potřebuje laskavé slovo, objetí nebo úsměv a dáte mu tím vědět, jak vám na něm záleží. Stejně, jako to dělala Gianna,“ dodal.

Na Harbor Day School uctili památku Gianny Bryntové (†13), která zahynula spolu se svým otcem Kobem (†41) a dalšími sedmi lidmi při havárii vrtulníku







33 zobrazit galerii

„Byla (Gianna) jednou z nejskromnějších osob, kterou jsem poznala. To vypovídá o jejím charakteru. Její přítomnost mi velmi chybí. Povýšila osmou třídu, dělala nás lepší, lepší a lepší. Byla silná, lídr,“ vzpomínala Yunga Webbová, učitelka hudby na Harbour Day School.

Webbová také uvedla, že nadále během hodin vyvolává jméno Gianny, aby udržovala naživu vzpomínku na ni. „Když vyslovím její jméno, slyším čtyřicet a víc dětí říkat ‚tady, tady‘ na její počest. Pořád tu je s námi. Buďme kvůli ní lepší, byla nám příkladem,“ přála si vyučující.

Vzpomínky se zúčastnila také Vanessa Bryantová, matka sesnulé Gigi, která na svém Instagramu zveřejnila fotku z ceremoniálu, kterou doplnila dojemnými slovy: „Moje Gianno. Bože, chybíš mi. Měla jsem to štěstí probouzet se a vidět tvou nádhernou tvář a úžasný úsměv třináct let. Kéž by to bylo možné až do mého posledního dechu. Maminka tě miluje donekonečna a ještě dál.“