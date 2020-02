Nymburk po dramatické bitvě s USK počtrnácté ovládl Český pohár | iSport.cz

Basketbalisté Nymburka zvítězili ve finále Českého poháru v Plzni po dramatické bitvě nad USK Praha 100:94 po prodloužení a trofej získali počtvrté za sebou. Celkově vyhráli druhou hlavní českou soutěž počtrnácté za posledních 17 let a drží šňůru 47 pohárových výher. Třetí skončily Svitavy, které v duelu poražených semifinalistů vyhrály nad Opavou 97:77.

Nymburk, který poznal v soutěžním zápase s českými soupeři hořkost porážky naposledy v lize 31. března 2018 v Pardubicích (69:73), vyhrál už 91. zápas za sebou v součtu ligy (83) a poháru (8). USK si zahrál ve finále po 19 letech a stejně jako v letech 1996 a 2001 na triumf nedosáhl.

Přestože favorit hned v úvodu vedl 5:0 i 10:3, Pražané drželi krok a Nymburk se jen jednou dostal do dvouciferného náskoku. Ve 28. minutě po trojce Petra Bendy vedl o 11 bodů. Vysokoškoláci ale nerezignovali na boj o senzaci.

V čase 38:01 vůbec poprvé v utkání vedli. Osmibodovou šňůrou otočili stav na 87:85 díky trojce Raheema Applebyho, který v duelu zazářil 36 body. Dvěma úspěšnými trestnými hody 65 sekund před koncem vynutil prodloužení sedmatřicetiletý Petr Benda, který nakonec slavil svůj jedenáctý pohárový triumf.

Hráči USK měli ještě v základní hrací době možnost posledního útoku, ale Nymburk se ubránil a v prodloužení šel do sedmibodového trháku, na který už Pražané nenašli odpověď. Nejužitečnějším hráčem turnaje byl vyhlášen Jaromír Bohačík, který byl ve finále s 21 body nejlepším střelcem šampiona.

Svitavy vyrovnaly historických úspěch z roku 2018, kdy skončily také na bronzové pozici. Opava nenavázala na loňské druhé místo.

Svitavám skvěle vyšel vstup do utkání a Opava poprvé skórovala až za stavu 0:12. Během druhé čtvrtiny se náskok Turů vyšplhal dokonce i na 27 bodů. Přestože se Slezané snažili vrátit do hry a předvedli i devítibodovou šňůru, Svitavy šly do poločasové přestávky s náskokem 54:38.

V třetí čtvrtině ale Opava začala znovu výrazně ztrácet a soupeř pohodlně dokráčel k přesvědčivé výhře. Pětice hráčů Svitav nastřílela dvouciferný počet bodů - Šimon Puršl (17), Luboš Kovář (16), Pavel Slezák (14), Eduard Kotásek (13) a Eugene Crandall (12).

Final Four Českého poháru basketbalistů v Plzni:

Finále:

Nymburk - USK Praha 100:94 po prodl. (27:23, 48:43, 71:65, 87:87).

Nejvíce bodů: J. Bohačík 21, Hruban a P. Pumprla po 15 - Appleby 36, Mareš 17, Sehnal 14.

O 3. místo:

Svitavy - Opava 97:77 (31:16, 54:38, 76:55)

Nejvíce bodů: Puršl 17, Kovář 16, Slezák 14 - Bukovjan a Švandrlík po 19, Dragoun 9.

Nejužitečnější hráč turnaje: Jaromír Bohačík (Nymburk).