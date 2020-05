Veselý o koronavirové pauze i absenci na MS: NBA? Když přijde nabídka... | iSport.cz

Veselý o koronavirové pauze i absenci na MS: NBA? Když přijde nabídka... • FOTO: Profimedia.cz Před rokem touto dobou se těšil zocenění MVP Euroligy. Jako první Čech v historii! Kolik věcí se ale změnilo! Kvůli zranění přišel o MS, kvůli koronavirové pauze zase o boj o turecký titul. „Nebýt toho, že se nám narodil syn, asi bych se ztoho doma zbláznil," přiznal v rozhovoru pro Eurohoops basketbalista Jan Veselý. Co si koupil domů během karantény? A uvažuje ještě o návratu do NBA?

Zranění? Syn jako záchrana

18. května 2019 se stal jako první Čech v historii MVP Euroligy. O den později už ale v boji o třetí místo v Eurolize odehrál jen první půli, a víc nic. Zranění kolena ho stálo nejen konec sezóny, ale i účast na MS. „Ty problémy se alespoň sešly s narozením syna. Nemít jeho, asi bych se doma zbláznil, kdežto takhle jsme měli se ženou příjemnou starost. Člověk se nesoustředí jen na zranění, ale přijde i na jiné myšlenky. A měl jsem též dobrý pocit, že doma pomáhám, protože kdybych hrál, asi bych na něj tolik času neměl,“ přiznal na adresu svého potomka, rok a půl starého Liama. Od začátku roku pak šla jeho forma zase vzhůru a ve chvíli přerušení bylo Fenerbahce v Eurolize osmé.

Zámoří? Velký šok Ve Washingtonu Wizards ho draftovali jako šestku a hodně si od něj slibovali. Jenže místo toho ho za tři roky odlifrovali do Denveru a zde jeho mise v NBA skončila. „Ten rok, co jsem přišel (2011), byla výluka a sezona proběhla hrozně rychle. Nebyl jsem na tu změnu připraven, byl to pro mě velký šok. Tým se přestavoval, vztahy nebyly zcela ideální, nesedlo si to,“ chápal Veselý. Navíc NBA je více založená na individuální hře, na rozdíl od kolektivního systému v Evropě. „Nejsem jak LeBron James, který se prosadí kdekoliv, potřebuji spoluhráče. Mám proto teorii, že pro Evropana je lepší být draftován na dvacátém, pětadvacátém místě. Dostanete se do týmu s lepší strukturou a máte větší šanci, doplnil.

Návrat do NBA? Kdo ví Dvakrát nevkročíš do stejné řeky? Možná. Ale když jde o NBA, Veselý i navzdory této zkušenosti zaujímá spíše názor: Nikdy neříkej nikdy. „Na začátku jsem si myslel, že jdu do Fenerbahce na rok dva – prostě získat zpátky sebevědomí, zlepšit svou hru a vrátit se do zámoří. Jenže to hrozně letělo a už jsem tu šest let,“ culil se. Dle Eurohoops.net je i mezi deseti nejlépe placenými basketbalisty v Evropě (2,4 milionu dolarů ročně). Zůstane zde tedy do konce kariéry, nebo to v NBA ještě zkusí? „Dveře za ní nezavírám. Rád bych se tam někdy vrátil, ale musela by to být správná příležitost se správnými spoluhráči. Od té doby jsem ze zámoří nedostal nikdy žádnou opravdu vážnou nabídku."

MS? Překvapili jsme svět MVP Euroligy? Za běžných okolností by byl součásti ještě jiné historie, mohl se podílet na tažení českých basketbalistů k senzačnímu šestému místu na MS. Jenže zraněné koleno ho vloni donutilo na vše koukat jen v televizi. „Normálně se přes léto na basket nedívám, ale teď jsem udělal výjimku. A bavilo mě, jak národní tým hrál. Svými výkony jsme překvapili celý svět a zaskočili silné soupeře,“ pochvaloval si podkošový ranař. Věří proto, že si ještě euforii s reprezentací bude moci v budoucnu prožít. „Máme před sebou kvalifikaci na OH a následně domácí EuroBasket. Sice nad tím nyní visí otazník kvůli současné situaci, ale pokaždé když to jde, chci být součástí týmu,“ dodal Veselý.

COVID-19? Jen karanténa! Když turecký novinář Orhan Uguroglu zmínil na svém Twitteru seznam borců z Fenerbahce, kteří se údajně nakazili koronavirem, byl mezi nimi i Veselý. To však rodák z Ostravy nepotvrdil. „Po celou dobu karantény jsem zůstal v Istanbulu. Už je to ale trochu otravné, všechny dny jsou stejné,“ popsal český basketbalista. Pro udržení kondice a eliminaci zranění tak alespoň doma cvičí a pořídil si novinku. „Když to celé začalo, koupil jsem si běžecký pás. Rád bych zase hrál co nejdřív basketbal, ale nemyslím, že je to z hlediska cestování a úplného bezpečí možné. V tuto chvíli by se hráči stejně nesoustředili stoprocentně na hru,“ řekl Veselý. Předčasně ukončena proto byla i turecká liga.

Vzpomínky na Partizan? Zákaz angličtiny Jeho manželka je Srbka, v Bělehradě má druhý domov a právě během působení v místním Partizanu se stal hvězdou. „Asi to byla nejlepší léta v kariéře. Přijali mě za vlastního, z té doby mám spoustu přátel a v létě svůj čas vždy dělím mezi Srbsko a Česko,“ prozradil Veselý. V Bělehradě hrál své první Finál Four, odtamtud pak šel i do NBA. „Kapitán Petar Božič mi rovněž zakázal mluvit anglicky. Musel jsem se učit srbsky a teď už mluvím plynně, což mi pomohlo proniknout do jejich kultury. Pokaždé si i vzpomenu na derby s Crvenou Zvezdou. Nejdřív mě zaskočilo, jak se tábory fanoušků nenávidí, ale pak mě ty zápasy bavily a užíval jsem si je. Můj nejlepší kamarád a svědek je fanda Zvezdy. Den před zápasem jsme se nikdy nebavili. Po zápase jsme ale objali a bylo to zase dobré,“ smál se.