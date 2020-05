Jordan: nejlepší ze všech, i když někdy pitomec. Co dokument (ne)ukázal? | iSport.cz

Dokument The Last Dance o Michaelu Jordanovi se už jen pár dní po odvysílání posledního dílu zařadil mezi nejzásadnější sportovní počiny, ačkoliv se žádných nových výkonů nedočkáme. Strhující desetidílná série vykresluje dynastii Chicaga Bulls a vliv Michaela Jordana na proměnu basketbalu a sportu jako takového.

V novém speciálním díle iSport podcastu jsme se spolu s basketbalovým expertem (a fanatikem) deníku Sport Adamem Nenadálem podívali na to, jestli Jordana dokument vykreslil pravdivě. Je jeho vyobrazení kontroverzní, jak tvrdí třeba Jordanovi bývalí spoluhráči Dennis Rodman nebo Horace Grant? Proč byl nejlepším sportovcem všech dob napříč sporty? Neobešel by se bez spoluhráčů a měli Chicago Bulls dostat šanci na sedmý titul?

Nový díl iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty a ve všech podcastových aplikacích včetně iTunes a Spotify, ale také na YouTube kanále deníku Sport. Moderuje Martin Vait.

0:00 Proč byl Jordan nejlepší sportovec všech dob? Vykreslil ho převratný dokument The Last Dance pravdivě?

17:57 Byli by Bulls bez Pippena tak dominantní? Měli dostat šanci na sedmý titul?