NBA truchlí. Zemřela legenda Bulls a Jazz, kterou Jordan připravil o titul | iSport.cz

Basketbalový svět se opět zahalil do temného hávu. Poté, co ztratil jednoho z nejlepších hráčů všech dob Kobeho Bryanta, který zahynul v lednu při tragické nehodě vrtulníku, odešla 22. května další legenda NBA. Ve věku 78 let zemřel Jerry Sloan, skvělý hráč i trenér.

Na palubovkách NBA zanechal nesmazatelnou stopu jako hráč, ale i trenér. Jerry Sloan patřil v 60. a 70. letech k největším hvězdám Chicago Bulls, kde strávil dlouhých deset sezon. Právem se pak stal prvním hráčem, jehož dres, s číslem 4, byl vyřazen z užívání.

Ještě před objevením se hvězdného Michaela Jordana se Sloan stal trenérem Bulls. Paradoxní je, že to byli právě hráči Chicaga tažení Jordanem, Scottiem Pippenem či Dennisem Rodmanem, kteří jej připravili o možnost získat mistrovský titul. A to hned dvakrát, když dovedl z trenérské lavičky Utah do finále NBA v letech 1997 a 1998. Tyto konferenční triumfy i tak zůstávají dodnes největším úspěchem Jazz, s nimiž se Sloan dostal do play off hned dvacetkrát.

„Jerry Sloan zůstane navěky synonymem Utahu Jazz. Ztělesňoval klub stejně jako John Stockton a Karl Malone," uvedli Jazz ve zprávě o úmrtí kouče, jemuž byla v roce 2016 diagnostikována Parkinsonova nemoc a jehož dres s číslem 1223, symbolizující počet jeho odkoučovaných zápasů, visí pod stropem utažské Vivint Smart Home Arena.

Sloan se stal teprve pátým trenérem, který v NBA dosáhl na 1000 vítězství a je jedním ze dvou koučů, jimž se to podařilo s jedním týmem. V roce 2009 byl uveden legendární basketbalista a trenér do Síně slávy.

„Děkujeme za všechny bitvy, Jerry,“ reagovali na smutnou zprávu o Sloanově úmrtí Los Angeles Lakers. „The Original Bull, jehož houževnatá obrana ztělesňovala město Chicago. Skvělý hráč a trenér, který je právem v Síni slávy, ale co je nejdůležitější, byl skvělý člověk,“ smutní nad ztrátou své ikony Bulls.

„Připojujeme se k celé NBA s vyjádřením smutku nad ztrátou Jerryho Sloana. Je nám ctí, že v roce 1965 zahájil svou kariéru u Baltimore Bullets (dnešní Washington Wizards). Upřímnou soustrast jeho rodině a přátelům,“ uvedl celek z hlavního města USA.