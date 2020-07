Mám pochopení i pro Nymburk, říká Pumprla. Nevylučuje Japonsko | iSport.cz

Byl jste překvapený, když Nymburk neuplatnil opci a váš kontrakt rozvázal?

„Věděl jsem, že současná situace mi nehraje do karet – tak naivní jsem nebyl. Nicméně s blížícím se koncem termínu jsem žádné konkrétní zprávy neměl a věřil jsem, že by to mohlo být v pořádku. Že má třeba klub zajištěný na příští sezonu nějaký rozumný rozpočet. Jenže se ukázalo, že to tak není. Byl jsem připravený i na variantu, kdy bychom třeba postavili novou smlouvu přizpůsobenou současným podmínkám, ale tím, že tam byl časový pres ukončit vše do konce června, nebyl ani na vyjednávání moc čas. Ze strany Nymburka to bylo řečeno tak, že tahle cesta bude lehčí a že ani nezavírají dveře před další možností. Dovedu to pochopit, ač to pro mě i pro ně bylo nepříjemné.“

Jak moc vás to tedy mrzí?

„Myslím, že nikdo nečekal, že nastane tato situace s koronavirem. Kdyby nenastala, nemuseli jsme to ani řešit a věřil bych, že kariéru dohraju zde. Byl jsem si vědom, že i já mohu odejít, ale to mi nakonec nedávalo smysl. Místo toho teď sice přišel Nymburk z druhé strany, přesto doufám, že by pořád mohla žít varianta tam zůstat. Ač se vše odvíjí, jaký si povede zajistit rozpočet.“

PAVEL PUMPRLA Narozen: 13. června 1986 (34 let) Výška/váha: 198 cm/91 kg Pozice: křídlo Kariéra: Prostějov (2005 – 2006), Olomouc (2006 – 2007), Opava (2007 – 2009), Nymburk (2009 - 2012), Obradorio (2012 – 2015), Spirou (2015 – 2016), Estudiantes (2016), Nymburk (2016 – 2020) Největší úspěchy: 6x mistr ČR, 6. místo na MS (2019), 7. místo na ME (2015)

Takže kdyby Nymburk přišel v příštích týdnech s pozměněnou nabídkou…?

„Tak je pozměněná nabídka a pozměněná nabídka. Určitě musí jít o částku, která mi dává smysl – ač jsem schopen si určité výdělky doplnit jinak, nechtěl bych jít třeba na polovinu peněz, které jsem měl doteď. Na to, abych šel pod nějakou částku, se ještě cítím dostatečně basketbalově hodnotný. Rozumím ale, že k nějaké k úpravě může dojít. I na tu schůzku s Nymburkem jsem tehdy šel s tím, že jsem měl svou představu, pod kterou jsem nechtěl jí, jenže na to ani vůbec nedošel prostor.“

Člověk si až řekne, proč to neřešit nějak přechodně a do dvou týdnů neuzavřít něco nového.

„Myslím, že pokud by byl Nymburk v situaci, kdy by byl schopen něco do 14 dnů nabídnout, tak bychom ani k tomuto řešení nepřistoupili a nějak se dohodli. Přeci jen se známe dlouho a nebyl by to problém. Jenže vzhledem k té přetrvávající nejistotě to asi nešlo udělat jinak. Neberu to ale zle, mám toho už za sebou dost a jsem schopen vnímat i tu druhou stranu a ekonomické těžkosti, které teď bude mít spousta klubů. Jsem navíc i ve fázi kariéry, kdy mám dost rozjetých věcí mimo basket a koukám, jak by se daly kombinovat. Tuhle volnost jsem sice nechtěl, ale na druhou stranu je také zajímavá, že se člověk může podívat po nabídkách jinde a zhodnotit, zda by to dávalo smysl. A to by pak muselo, protože už nepůjdu hrát nikam za každou cenu, jen abych hrál.“

Jaká další angažmá by tak z vaší strany dávala smysl?

„Je pravda, že už jsem si psal s trenéry, které znám ze Španělska – jak jsou na tom, zda nepotřebují někoho zkušeného, kdo by vedl mladý, k tomu něco odehrál a že finanční stránka je druhotná, na což všichni dobře slyší. Nebylo by to už asi s extra ambicemi, ale ti lidé mě znají a vědí, že bych mohl být i mentorem pro mladé hráče. Tohle je třeba v Česku nedoceněné, ale v některých zemích si této role váží. Nebo se i ohlížíme, co by mohlo být atraktivní i jako rodinné dobrodružství.“

Třeba Japonsko?

(rozesměje se) „I to by byla možnost. Jsme otevření všemu a doma mám silnou podporu. Bylo mi řečeno, že můžeme jít kamkoli a rádi půjdeme všichni. Děti jsou ještě malé, takže by to šlo provést. Pokud by se něco naskytlo, můžu se dát do kontaktu s Nymburkem a zeptat se na jeho pohled na věc. Čekat teď ale nebudu.“

Co tedy dalšího máte rozjeto? Aktuálně jste vedle basketu dělal i sportovní podcasty nebo různé motivační proslovy, že?

„Tak ty podcasty jsou zatím formou koníčku, protože to není extra výdělečná činnost - nejvíce mám ale asi rozjetý projekt, kdy už dva roky spolupracuji s bývalým basketbalistou a komentátorem Petrem Burdou co se týče investic a správě majetku u sportovců, tak i lidí mimo sport. Tím, že mám absolvované různé finanční kurzy na zahraničních univerzitách, je mi tato oblast blízká a jen Petr už čeká na můj konec kariéry, abychom to mohli rozjet naplno.“

Ptal se vás teď tedy v minulých dnech?

(směje se) „Ano, ptá se průběžně a v pondělí jsme si volali asi hned dvakrát. Zároveň jsme ale také do společnosti, která v Praze staví sítě na optické kabely a internet a díky této investici jsem se stal podílníkem, takže tam je možnost zasáhnout manažersky do té firmy a řídit ji manažersky. Plus je také třeba řídit Hráčskou asociaci a také chystám založit nadační fond, kdy třeba právě od hostů v podcastu sbírám upomínkové předměty a poté bych je rád právě přes nadační fond posílal aukcemi do světa, abych fanouškům udělal radost a podpořil dobrou věc. Čili, určitě bych se nenudil ani po kariéře a občas si říkám, kam tam ten basket ještě vmáčknu… Když si to ale probírám v hlavě, tak bych ho přeci jen ještě vmáčknout chtěl.“

Do kdy byste tedy chtěl mít o novém angažmá jasno?

„Nejzazší termín by byl asi do konce srpna – pokud bych už měl jít do toho, že budu děti vytrhávat ze školy a ze školky, nechtěl bych to dělat ve školním roce. Rozhazujeme sítě a uvidíme, co se naskytne a jak se bude dařit Nymburku skládat tým či rozpočet. Věřím přesto, že do měsíce by se to mohlo vyřešit, déle se mi čekat nechce. V podobné situaci, kdy jsem čekal na nejlepší nabídku, jsem byl už dvakrát… Jednou to dopadlo dobře a podruhé z toho byla Belgie, která dopadla hůř. Nevím, jak teď vypadá trh. Nechávám to na agentovi a snad něco přijde.“

Může to pak i nějak ovlivnit váš případný návrat do reprezentace, o němž se stále spekuluje?

„Uvidíme. Tajně jsem si myslel, že bych se ještě mohl dostat do slušné formy a pokusit se o návrat do týmu pro EuroBasket v Praze, což by bylo i pěkné zakončení kariéry, pokud by se předtím povedla i sezona v Nymburce. Po světovém šampionátu v Číně se mi po nároďáku přeci jen zastesklo, ale tím, že se EuroBasket posunul na rok 2022, se automaticky neposunul konec mé kariéry. Teď nemůžu vědět, kde budu hrát, a jak dlouho.“