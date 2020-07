NBA je zpět. Velká dramata, LeBron stylově rozhodl. Při hymně se klečelo | iSport.cz

Kvůli pandemii covidu-19 se sezona dohrává v uzavřeném komplexu v areálu Walta Disneyho v Orlandu na Floridě a bez diváků. Do haly mohli jen hráči ostatních týmů, kteří také momentálně žijí v uzavřené bublině. Po dlouhé pauze měli hráči i tak dostatek motivace a předváděli dramatickou podívanou pro fanoušky u obrazovek.

Největší hvězda soutěže James se sice po pauze dostával do tempa pomalu a střelbu měl jen 35 procent, ale společně s 34 body Anthonyho Davise táhl Lakers k výhře, která tým přiblížila k tomu, aby si poprvé po deseti letech zajistil první příčku v Západní konferenci.

V polovině duelu se ale Clippers nadechli k velkému náporu a šňůrou 26:5 se ujali až jedenáctibodového vedení pod taktovkou Paula George (30 bodů) a Kawhiho Leonarda (28). Lakers ale odpověděli vlastní šňůrou 36:14. George pak půl minuty před koncem trojkou srovnal na 101:101.

V rozhodujících okamžicích James sice zvolil těžké zakončení, ale šel za míčem, doskočil si ho a skóroval. Vzápětí pak dobrou obranou donutil Leonarda předat míč Georgovi, toho James přebral v obraně a i jeho přiměl k těžké střele, která v koši neskončila. James zápas zakončil 16 body, 11 doskoky a 7 asistencemi.

