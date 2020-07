Lednička, gauč, hrací automat. Hráči NBA dostávají v bublině stovky balíků | iSport.cz

Na hotelových pokojích stráví někteří borci až čtyři měsíce života, tak si hodlají udělat pořádný komfort. Proto už dorazila například i velká lednička s výrobníkem ledu, luxusní gauč, boxovací pytel nebo hrací automat. Samozřejmě na hru NBA Jam.

Vernon Patterson, jenž pracuje ve skladu, nemusel dlouho přemýšlet, aby jmenoval nejzvláštnější zásilku. „Ta lednice byla vážně obří. Ne minibar, ale skutečně ohromná skříň,“ líčil v pořadu Jump.

