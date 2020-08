Slovinský zázrak v NBA Dončič (21): 40 hodin po zranění rozhodl, hvězdy šílí

K legendě o Michaelu Jordanovi neodmyslitelně patří „flu game“, heroický střelecký výkon toho největšího po otravě pizzou v play off. Luka Dončič má teď „ankle game“. 40 hodin poté, co nedohrál zápas po zranění kotníku, se vrátil na palubovky a zmrazil favorizované Clippers v prodloužení trojkou s klaksonem (135:133). Jednadvacetiletý Slovinec zapsal 43 bodů, 17 doskoků a 13 asistencí. Dallas díky němu dorovnal stav série na 2:2.

Majitel Dallasu Mark Cuban je hrdý na to, že udělal z texaského klubu eurotým. Dvě dekády hýčkal na soupisce německého habána Dirka Nowitzkiho, nejlepšího Evropana v dějinách NBA. Nyní ví, že trefil ještě větší eso, v jehož stínu se brzy ocitne i mocný Dirkules. „Ani se nepokoušejte Luku s někým srovnávat, dláždí si svou vlastní cestu k nesmrtelnosti,“ vzkázal muž, jehož jmění je víc než čtyři miliardy dolarů.

Jeho možná nejcennějším artiklem je jednadvacetiletý mladík s rošťáckým úsměvem a obrovskou vášní pro hru. Když vkročil v nedělní noci do šatny, schytal od rozdováděných spoluhráčů oslavnou sprchu a ještě víc objetí. Tak končil nejlepší zápas, který NBA po restartu zatím nabídla.

Mělo být už malým zázrakem, pokud Dončič vyběhne na palubovku. Během třetího mače série si podvrkl levý kotník, a ač se snažil vrátit do zápasu, nemohl se z nohy ani odrazit a do šatny doskákal po jedné. Co dvě hodiny byl pak v péči fyzioterapeutů, s nimiž sváděl souboj s časem.

Ničeho a nikoho se nelekne

„Kluci, jejichž jména ani neznáte, na mě odvedli skvělou práci,“ děkoval Luka, jenž přesto zpočátku čtvrtého utkání křivil tvář bolestí, když na levý kotník dopadl. V žáru bitvy a s adrenalinem v těle se však dostal do ráže. „Ani jsem se ho nesnažil vystřídat. Pořád mi opakoval, že je dobrý a dá týmu, kolik minut bude potřeba. Nechat ho sedět, asi by se se mnou pustil do křížku,“ usmál se kouč Rick Carlisle.

Dončič má pověst hráče, jenž moc rád diskutuje s rozhodčími a čílí se po každém sporném zákroku. Dlouhán v dresu Clippers Montrez Harrell se mu před čtvrtým utkáním omlouval za nadávky, kterými ho počastoval, když se na něj Dončič osopil, ať přestane flopovat, tedy přihrávat prorážení.

Dva dny poté byl mladík z Lublaně nevinnost sama. Jen se usmál jako že všechno dobré, poplácal Herrella po zádech a dal se zase do práce. „Ten kluk se ničeho a nikoho nezalekne. Když ho někdo štengruje, jen si přidělá problémy. Luka hraje o to líp. Přesně to se dnes stalo a my ho následovali,“ usmál se spoluhráč Trey Burke.

Dobrou pozici nepotřebuje

Mavericks v prvním poločase zaostávali už o 21 bodů, aby předvedli velký obrat a v základní hrací době byli blízko vítězství. Stejně šel duel do prodloužení. 3,7 vteřiny před jeho vypršením ztrácel Dallas 132:133. Poslední akce, Clippers mají ve svém středu dva z nejlepších obránců ligy – Kawhi Leonarda a Paula George.

Leonard se svými dlaněmi jak klepety už se hotovil zamknout Dončiče, po cloně však Clippers v obraně chybně přebrali hráče a Slovince najednou bránil rozehrávač Reggie Jackson. Luka dostal míč, čtyřikrát si bouchnul, zavířil na dvou metrech a střelou po step-backu, tedy s odšlápnutím od obránce, rozhodl.

Pálil ze vzdálenosti 8,5 metru a podle statistického modelu měl jen 26,9 procenta šanci na to, že balón prožene obroučkou. „Když jsem ho viděl, říkal jsem si, že mohl mít lepší pozici. Ale on ji nepotřebuje,“ pokrčil rameny spoluhráč Burke, když vítězného střelce zavalil příboj rozradostněných chlapů v modrých dresech.

Nezasloužíme si tě

Když Dončič mířil do NBA s vizitkou borce, který byl v 19 letech vyhlášený MVP Euroligy, odtušil Charles Barkley, že jeho konkurence musela být „pěkně na prd“. Nyní si dělá, co chce i v NBA, a všichni žasnou.

„Když jsem trefil tu střelu a viděl spoluhráče, jak se na mě řítí, byl to jeden z nejlepších pocitů, co jsem kdy měl,“ vyznal se Luka, mistr Evropy z roku 2017 a šampion Euroligy 2018. „Ale tohle je play off NBA!“

Nejvíc bodů v zápasech zakončených střelou se sirénou 2019 Damian Lillard (Portland) 50 bodů 2018 LeBron James (Cleveland) 44 bodů 1989 Michael Jordan (Chicago) 44 bodů 2020 Luka Dončič (Dallas) 43 bodů 2019 Kawhi Leonard (Toronto) 41 bodů

Ano, play off NBA, ve kterém během kariéry odehrál pouhé čtyři zápasy. A průměrně v něm skóruje 31,5 bodu na zápas, střádá 10,5 doskoku a 9,8 asistence. Pouze Magic Johnson posbíral v prvních čtyřech play off zápasech kariéry dva triple doubly, pouze Damian Lillard dal v play off vítěznou střelu se sirénou z větší dálky než on.

Dončič to však dokázal jako nejmladší v dějinách a dostal do euforie i další ligové hvězdy. „Bang, Bang!“ tweetoval LeBrona James. „Luko, nezasloužíme si tě,“ přisadil si Dwyane Wade.

Jen tak mimochodem a s bolavým kotníkem uhranul ligu. Nedávno skončil jako GM u Sacramenta Vlade Divac především kvůli tomu, že nedraftoval Dončiče. LA Clippers, nejpopulárnější volba expertů na nadcházející mistry, se strachují v prvním kole o holý život. Až se tají dech nad tím, jaká může být budoucnost zázraku ze Slovinska.