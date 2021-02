I Japonci umí nadávat, říká talent. V 16 hraje ligu, co slavný brácha Mirai?

Na basketbalovém hřišti by teoreticky mohl nadávat česky, anglicky i japonsky. Benjamín Navrátil, mladší bratr hudebníka Miraie, to ale nemá zapotřebí. Jednak to nemá v povaze, a potom není důvod. Naopak. V šestnácti letech hraje za NH Ostrava elitní soutěž Kooperativa NBL a snaží se prodat zkušenosti, které už stačil nasbírat v Japonsku i v Americe.

Počkat. Japonci umí nadávat? Režisér Petr Zelenka to v kultovním filmu Knoflíkáři líčil jinak. Šestnáctiletý Benjamín Navrátil se při této zmínce uličnicky usmívá. „Nóó, i Japonci umí nadávat,“ říká syn českého táty a japonské maminky. „Není to sice až takový extrém jako v jiných zemích a jazycích, ale ani v Japonsku nejsou všichni jen slušňáci. Vše je tam sice daleko víc zorganizované, mají ve všem větší pořádek, ale není to tak, že by byli úplně mimozemšťani, kteří dělají všechno tak, jak se jim řekne. Takže ano, i na hřišti se dá japonsky zanadávat.“

Okamžitě dodává, že sám japonské nadávky na palubovce nevyužívá. „Vůbec, já se na rozhodčí snažím vyloženě nestěžovat, nenadávat jim.“ Ostatně, nemá důvod. Frýdecko-místecký rodák dostává v Ostravě první ligové minuty. Zatím na postu rozehrávače odehrál sedm zápasů, nastřílel 10 bodů. Premiéru měl v prosinci proti Ústí, na place strávil takřka 16 minut.

„Vůbec jsem nečekal, že by mě zavolali rovnou k mužům,“ přiznává Navrátil. „Před sezonou jsem si nebyl jistý, jestli se vůbec dostanu do kategorie U19. I pro ni jsem mladý, kluci jsou větší, takže to spíš vypadalo, že se budu soustředit na U17. A najednou muži! To byla trochu jiná dimenze, nikdo to nečekal. V každém případě je to pro mě pocta. Jsem rád, že mi dal trenér šanci. Můžu se zlepšovat a získávat zkušenosti proti starším hráčům. Vážím si toho.“

Fotky ze školky

V ostravském týmu není Benjamín Navrátil jediným basketbalovým benjamínkem. Trenér Peter Bálint už na hřiště pustil i teprve patnáctiletého rozehrávače Jakuba Zvolánka, který se stal historicky nejmladším hráčem elitní soutěže. Bálint tím evidentně překvapil i správce oficiálního profilu Kooperativa NBL. Navrátil i Zvolánek mají na stránkách fotky snad ještě ze školky.

„Kuba taky?“ zasmál se Navrátil. „Vůbec nevím, odkud ta moje fotka je. Rozkliknul jsem si své jméno a fakt tam mám fotku jak ze školky. Trošku jsem byl zmatený, protože si o fotku nikdo neříkal. Naštěstí si toho zatím nikdo moc nevšímal a nerozneslo se to. Ale nevadí mi to, v pořádku.“

Upřímně přiznává, že na elitní soutěž zatím nejsou se Zvolánkem zdaleka nachystaní. Ostravané jdou do nadstavbové skupiny A2 z předposledního místa, v základní části vyhráli šest zápasů z 22.

„Pan Bálint dává šanci mladým, ale nejsem si jistý, jestli jsme na to už plně připravení,“ říká Navrátil. „Spíš