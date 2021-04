Sokolovský o strategii Nymburka, lince do NCAA i mládí: Peníze nejsou vše

Pátý rok působí Era Basketball Nymburk v Champions League, nejprestižnější klubové soutěži Evropy pořádané FIBA. Podruhé za sebou prošel český mistr mezi elitní osmičku, nyní mnohem překvapivěji, avšak také jednoznačněji. Nymburští produkují líbivý ofenzivní basket, desetkrát dokázali nastřílet 90 bodů, čímž vyrovnali rekord soutěže. S bilancí 9 výher a 3 porážky v ročníku jsou nejúspěšnější spolu s obhájci z Burgosu a Tenerife, tedy dvěma týmy patřícími aktuálně v tabulce španělské ACB ligy do elitní pětky. Úžasná společnost. A také vizitka práce celého středočeského klubu, v němž má důležité slovo sportovní ředitel Ladislav Sokolovský. Někdejší reprezentant v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium detailně popsal strategii shánění cizinců či „program“ pro mladé hráče, jejichž příchody má na starosti on. A na příští sezonu už prý má další zajímavé jméno...

Zaragozu, tým ze slovutné španělské ACB ligy, porazili o dvacet bodů. To je poslední zářez velkolepé jízdy basketbalistů Nymburka Champions League, která došla až k postupu do Final 8.

Český mistr dosáhl na svůj největší evropský úspěch v sezoně, před jejímž startem snížil o pětinu rozpočet, přišel o řadu opor a mnozí tvrdili, že bude slabší. Sportovní ředitel klubu a bývalý reprezentant Ladislav Sokolovský vypráví, proč se i přesto podařil tak pronikavý výsledek.

Petr Benda prohlásil, že současná jízda je největší nymburský úspěch v Evropě. Berete to podobně?

„Mám to stejně, i když já na to koukám už z trochu jiného pohledu než Petr. Hodně to beru z ekonomické stránky. Když bych měl srovnávat s loňskou sezonou, která byla velice úspěšná a také jsme prošli do Final 8, ale bohužel ji ukončil covid, tak jsme šli s rozpočtem dolů o nějakých patnáct, dvacet procent. A upřímně říkám, že jsem si nedokázal představit, že zopakujeme podobnou věc. Odešly nám české opory Jarda Bohačík, Pavel Pumprla, Martin Peterka a k tomu jsme měli cizince, kteří tady byli za podstatně víc peněz než ti současní. Takže já to beru z tohohle hlediska, proto je to pro mě zatím největší úspěch Nymburka. A doufám, že nezůstane jen u prvního zápasu Final 8 a že se nám podaří dostat se přes čtvrtfinále a zahrát si tam tři zápasy, protože se hraje i o třetí místo. Byli bychom rádi, abychom se zdrželi na co nejdelší dobu a nemuseli po třech dnech letět domů.“

Před sezonou se kvůli omezenému rozpočtu hovořilo o tom, že Nymburk ztratil sílu. Čím to, že do sebe nakonec vše tak zapadlo?

„Před sezonou začala spousta lidí pochybovat poté, co jsme ukončili smlouvu s Pavlem Pumprlou, odešel Jarda Bohačík. Najednou se i naše liga začala těšit, že by s námi mohla hrát víc vyrovnaných zápasů. Ale jeden jediný člověk veřejně řekl, že Nymburk může mít stejný úspěch, anebo může mít dokonce ještě o něco lepší tým. A to byl trenér reprezentace Ronen Ginzburg. Zastal se nás. Bral jsem to i jako zdvořilostní věc, přece jen má nymburské srdce, byl tu asi deset let. Ale je vidět, že na to má čuch. Hlavní síla týmu je, že jsme nepřivedli žádnou vysloveně velkou hvězdu, ale přišla spousta bojovníků, kteří basket taky umí. Všichni si sedli v šatně, kluci mají výbornou partu. Z toho všechno vyplývá. Navíc tu máme Jakuba Tůmu, Petra Šafarčíka, což jsou kluci, kteří teď dokážou odehrát velmi dobré zápasy, i když třeba ne bodově. Ale v basketu taky musí někdo bránit. Kluci prostě táhnou za jeden provaz, velice dobře se doplňují. Samozřejmě máme velice slušné hráče, ať už je to Omar Prewitt, Vojta Hruban nebo Retin Obasohan, který teď sice kvůli covidu nehraje, ale věříme, že se dá do Final 8 do pořádku. Kostičky trenér poskládal velmi dobře, prostě to funguje. Jsme na dobré vlně.“

Kouč Oren Amiel po posledním zápase prohlásil, že sezona byla se všemi karanténami skutečně přetěžká. Mohli jste si vybrat, jestli brečet nebo vyhrávat. Popište, co bylo nejtěžší?

„Pravda je, že jsme byli dvakrát v karanténě. Překonali jsme několik krizových okamžiků. V sezoně mám dva milníky. Ještě v době první karantény v říjnu jsme přivedli Retina Obasohana, což pro nás byl jeden z klíčových okamžiků, protože on svou bojovností tým nakopnul.“

A další moment?

„V říjnu jsme po první karanténě hráli hned v Dijonu, prohráli jsme o 25 bodů a hned za týden jsme jeli do Turecka na Bursu. A tam jsme vyhráli v prodloužení. Troufnu si říct, že kdybychom tam nevyhráli, horko těžko bychom postupovali už ze základní skupiny. Tam jsme se docela nakopli, kluci si začali strašně věřit. To byl pro mě zlomový okamžik.

Pak přišla ale další karanténa...

„To bylo teď před pár týdny. Měli jsme ohromný strach z toho, jak se k tomu Champions League postaví. Báli jsme se, jestli nám utkání nezkontumují, tím pádem bychom byli ze hry. Ale zase jsme měli štěstí v tom, že v té době spadly do karantény také Sassari a Burgos. Takže už Champions League musela najít náhradní termíny a my mohli dohrát soutěž normálně. I tak máme v poslední době pořád dva tři hráče, a většinou i klíčové, zraněné. Je opravdu obdivuhodné, jak se s tím kluci poprali. Kdyby mi někdo při losu druhé skupiny řekl, že ji vyhrajeme a budeme mít jen jednu prohru, tak bych na to teda opravdu nevsadil.“

Zajímavé podmínky pro hráče z univerzit

Mluvíte o tom, že jste přivedli řadu bojovníků. Na druhou stranu je Nymburk v Champions League ofenzivní válec, dáváte pravidelně přes 90 bodů, boříte rekordy soutěže. Z čeho to vyvěrá?

„Jsme tým, který v útoku nehraje zdlouhavé postupné systémy. Snažíme se hrát co nejvíc rychlých protiútoků. Když je někdo v páté vteřině útoku volný, má zelenou. A střelců máme požehnaně, podstatně víc než jiné týmy. Takže hrajeme velmi rychle, máme velice slušné procento střelby. Ale to je také tím, jaké mají kluci nasazení v obraně. Bez něj nejde hrát rychle dopředu. A druhá naše velice silná stránka v sezoně je útočný doskok. Získáme spoustu míčů a máme třeba za zápas deset až patnáct střel navíc.“

Nymburku se povedly všechny zahraniční posily, což je vždy loterie. Podle jakého klíče je vybíráte?

„Zahraniční hráče si vybírá trenér, s tím stráví po sezoně hodně času. My se musíme dívat na to, kteří hráči jsou pro nás ekonomicky dostupní a zároveň mají nějakou kvalitu. Samozřejmě bychom k tomu ještě rádi přidali,