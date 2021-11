Voráčkovou štvala euroligová křivda v Rusku. Věští super sezonu

Ještě na startu nového kvalifikačního cyklu mají basketbalistky v hlavě nevydařený evropský šampionát, ze kterého se vrátily s 15. místem. „Přijde mi, že všichni ještě máme z léta takovou pachuť, protože to bylo špatné a asi nikdo nečekal, že to bude takové. Snažíme se na to nemyslet a posouvat se dál,“ komentovala rozpoložení reprezentačního týmu Voráčková.

S národním dresem se rozloučily opory v čele s Kateřinou Elhotovou, Romanou Hejdovou a Lenkou Bartákovou, křídelnice pražského USK tak bude jednou z předpokládaných tahounek českého výběru. „Každý má v týmu nějakou zodpovědnost. Nemyslím si, že by to bylo jen na mně nebo na Julče Reisingerové. Vždycky sem přijdou všichni s tím, že chtějí hrát týmový basket. Ale zodpovědnost cítím,“ přiznala Voráčková.

Během několika tréninků měl tým jen omezenou možnost sehrání se. „Co můžeme natrénovat? Trochu ťuknout obranu, nacvičit si pár akcí. Pak bude důležité, jak bojujeme, abychom do toho daly sto dvacet procent a prostě ten zápas urvaly,“ plánovala 180 centimetrů vysoká rodačka z Českých Budějovic před čtvrtečním pražským soubojem proti Bělorusku a nedělním utkáním v Irsku.

Se svým současným klubem vstoupila do sezony víc než nadějně. V domácí soutěži nemá USK konkurenci, v Evropské lize pražský klub vyhrál tři zápasy a padl jen těsně v Montpellieru 74:75 a Jekatěrinburgu 73:75. „Oba zápasy jsme vyhrát mohly, ten druhý jsme vyhrát měly,“ narážela Voráčková na kontroverzní závěr zápasu na ruské palubovce.

Pražský celek inkasoval rozhodující trojku po střele, které zjevně předcházelo porušení pravidel. „Byli jsme naštvaní. Myslím, že to viděli všichni, kteří zápas sledovali. Vypadalo to, že to viděl i rozhodčí, akorát se rozhodl to nepísknout,“ komentovala basketbalistka moment, kdy jedna ze soupeřek během akce přešlápla postranní čáru.

Hráčky USK si v dalším zápase spravily chuť. „Bylo to hodně hořké, ale teď jsme ukázaly sílu a porazily Salamanku o třicet,“ komentovala Voráčková a netajila na evropské scéně nejvyšší ambice. „Máme skvělý tým, a jestli se budeme dál zlepšovat, jak se zatím zlepšujeme, tak to bude super sezona.“