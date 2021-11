Na holky řvát nebudu. Náladu zvedáme přitroublými fórky, říká Reisingerová

Bez několika stálic posledních let vstupují české basketbalistky do kvalifikace o mistrovství Evropy 2023. Úvodní duel s Běloruskem (čtvrtek 18.45, hala Královka) bude kvalitní zatěžkávací zkouškou pro omlazený kádr. Pivotka španělské Girony Julia Reisingerová (23) se má v národním týmu starat nejen o bodový přísun, ale taky o dobrou náladu. „Na holky řvát nebudu. Když už je nálada špatná, tak to spíš zvedat nějakými přitroublými fórky,“ usmívá se podkošová hráčka, jež druhou sezonu válčí v Evropské lize.

Loučící se trio Kateřina Elhotová, Romana Hejdová a Lenka Bartáková bude sledovat své nástupkyně v reprezentačním dresu. Jednou z hlavních tahounek má být Julia Reisingerová, jejíž role má nyní ještě zesílit. „Těším se na to. Teď je potřeba mladým holkám pomoct co nejvíc,“ prohlašuje po jednom z tréninků před kvalifikačními souboji s Běloruskem a v Irsku.

Reprezentace se po mistrovství Evropy výrazně obměnila. Jak to vnímáte z pozice již zkušenější hráčky?

„Jsme skoro úplně nový tým. Ani my, které jsme už hrály, zase tak dlouho v reprezentaci nejsme. Jsou tady i mladé hráčky, které ještě nikdy v reprezentaci nebyly. Proto to bude trochu složitější, co se týče souhry. Každá jdeme z jiných týmů, někdo z Ameriky, někdo z Evropy, někdo z dorostu, kde je basket úplně jiný. Nejtěžší bude se sehrát a vzhledem k tomu, že času je málo, tak to bude složitější.“

Stihly jste seznamovací večírek?

„Na to tady není čas. (usmívá se) My se seznamujeme na tréninku. Jestli se budeme seznamovat po Bělorusku, tak to bychom možná mohly, to by bylo příjemné. Ale zatím na večírky není úplně čas.“ (směje se)

Chybí dřívější opory Kateřina Elhotová či Romana Hejdová citelně i během tréninků?

„Něco nového přinesly i mladé hráčky. Ale chybí nám zkušenost i talent Čaky s Romčou. Chybí nám momentálně i Ála (Alena Hanušová), což je taky hrozně znát. Tak to ale v reprezentaci chodí, hráčky nemůžou zůstat do nekonečna a někdy se to musí obměnit. Teď ta doba nastala.“

Těšíte se, že budete větším lídrem?

„Poslední roky jsem už nějakou roli v týmu měla. Ale taky nejsem člověk, který by měl mít slovo celou dobu. To, že hodně mluvím, že si dělám ze všeho srandu a snažím se udržovat dobrou náladu a pohodu, je zas něco jiného. Samozřejmě se těšíme na to, že my hráčky, které tady jsme delší dobu, budeme mít z čista jasna úplně jinou roli. Teď je potřeba mladým holkám pomoct co nejvíc, abychom porazily ty, které potřebujeme, a zase zvedly český basket.“

Motivujete tým spíš legráckami než silnými slovy?

„Asi nikdy nebudu hráčka, která bude na holky řvát, vždycky se to budu snažit vyřešit jinak. Když už je nálada špatná, tak to spíš zvedat nějakými přitroublými fórky. (usmívá se) To bude spíš moje práce než pokřikování a nadávání. Ale samozřejmě je někdy potřeba tým zvednout nějak jinak. A to bude taky jedna z našich zodpovědností.“

Hned na úvod kvalifikace vás čeká papírově nejtěžší soupeř – Bělorusko, které na ME sahalo po bronzové medaili…

„Máme docela výhodu, že jsme je měly v přípravném zápase před Evropou. Z toho můžeme trošku čerpat. Ony samozřejmě na šampionátu nabyly sebevědomí, protože tam hrály výborně. Bude to hodně těžký soupeř, ale je dobré s ním odstartovat. Začneme zostra, a i kdyby se stalo cokoliv, tak z takového levelu budeme na další Irsko našlápnuté. Porazit Bělorusko určitě můžeme, zdolaly jsme je v přípravě. A je dobré, že začínáme právě na tak dobré úrovni.“

Po ME vás trápilo tříslo. Už jste se dostala zpět do ideální zdravotní pohody?

„To už je v pohodě, ale teď mě trápí čelist, protože jsem se trochu rozbila při zápase. A moje fórky to trochu utlumuje, protože mě to bolí.“

Co se vám přihodilo?

„Při zápase jsem spadla na palubovku a ještě mě přirazili znovu, takže jsem si trochu namohla čelist a mám tam menší zánět. Ale nohy a ruce mám zatím zdravé a dobré, takže by to mělo být v pořádku.“ (směje se)

S vývojem sezony v Gironě jste spokojená? Užíváte si zápasy v Evropské lize, kde jste porazily i Fenerbahce a Schio?

„Ano, moc. Některé zápasy v Eurolize hrajeme výborně a myslím, že to od nás ani nikdo nečekal, že budeme hrát takhle. Máme těžkou skupinu, takže nám to vychází dobře. V domácí lize jsme párkrát prohrály, což nás mrzí, asi nám to ke konci sezony může chybět. Ale snad to dohoníme proti lepším týmům.“

Bere evropská soutěž hodně sil?

„Je to na nás znát, že všechno necháme na hřišti ve středu nebo ve čtvrtek a pak nám o víkendu docházejí síly. Některým holkám tahle pauza přijde vhod. Já si počkám na Vánoce, na den a půl volna.“ (směje se)

JULIA REISINGEROVÁ

Narozena: 17. dubna 1998 (23 let) v Tirschenreuthu Výška: 196 cm Pozice: pivot Klub: UNI Girona (Šp.) Zajímavost: V sezoně Evropské ligy má průměr 9,2 bodu a 4,6 doskoku na zápas.

ČESKÁ NOMINACE

Rozehrávačky: Eliška Hamzová, Petra Záplatová (obě Žabiny Brno), Valentýna Kadlecová (Chomutov), Tereza Vyoralová (USK Praha), křídla: Alena Hanušová, Simona Sklenářová, Veronika Šípová, Veronika Voráčková (všechny USK Praha), Kristýna Brabencová (Göttingen/Něm.), Kateřina Galíčková (Žabiny Brno), Petra Holešínská (Cegledi/Maď.), Michaela Krejzová (Chomutov), Petra Malíková (KP Brno), Julie Pospíšilová (Wisconsin/USA), pivotky: Renáta Březinová (Tarbes/Fr.), Julia Reisingerová (Girona/Šp.), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno).

SKUPINA I