Lvice sbírají zkušenosti. Basketbalistky na úvod kvalifikace o ME padly

České basketbalisty vstoupily do kvalifikace o postup na ME 2023 domácí porážkou 60:66 s Běloruskem • ČTK / Michal Krumphanzl

Byl to podvečer několika premiér. Basketbalová reprezentace žen odehrála úvodní zápas kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023 a kouč Štefan Svitek se musel obejít bez tria dlouholetých opor Kateřiny Elhotové, Romany Hejdové a Lenky Bartákové. Češky navíc po dvou letech nastoupily k soutěžnímu utkání před vlastním publikem. Podpora v hale Královka ale k úspěchu nad Běloruskem nepomohla, tým padl 60:66.

Domácí družstvo vedla do boje nová kapitánka Renáta Březinová, která se zároveň stala nejlepší střelkyní českého celku. Omlazená reprezentace především v prvním poločase ukázala potenciál a vypracovala si až osmibodové vedení.

„Začali jsme dobře, přesně tak, jak jsme chtěli. Dobře jsme bránili. Většinu času jsme v první půli vedli menším rozdílem, což bylo fajn,“ pochvaloval si kouč Svitek.

Čtvrtý tým letošního ME však ihned po změně stran ukázal svoji sílu. „Chyběly nám zkušenosti, a to bohužel v hodně věcech rozhodlo,“ hodnotila Petra Záplatová.

Největší běloruská hrozba Alexandria Bentleyová sice zůstala ubráněna, americkou rodačku však perfektně zastoupila pětadvacetibodová Marya Papovová (25 bodů). „Věděly jsme i o ní, ale trefila úplně všechno,“ kroutila hlavou Záplatová.

Bělorusko se ve druhé půli dostalo až do dvouciferného vedení, ale Češky dokázaly stáhnout manko na konečných šest bodů. „Je to nakonec dobré skóre. Zapojily se i mladé hráčky, které tady loni nebyly, což je pozitivní a doufám, že se do budoucna zapojí ještě víc a naberou zkušenosti,“ poznamenala Záplatová.

„Škoda, že jsme nedokázali zachytit nástup soupeře v druhé půli. Trochu jsme tam zaspali. Byl to klasický výkon mladého týmu, který má ale velký potenciál,“ hodnotil kouč Svitek.

Kromě čtrnáctibodové Březinové předvedla střelecky vydařené utkání Záplatová se 13 body. Veronika Voráčková s Julií Reisingerovou jen těsně nedosáhly na desetibodovou hranici.

Češky si prohrou zkomplikovaly ve skupině I snahu o účast na patnáctém ME za sebou. Na finálový turnaj, který hostí Izrael a Slovinsko, postoupí jen vítězové deseti kvalifikačních skupin a čtyři nejlepší celky z druhých míst. Příští duel je čeká v neděli na hřišti Irska.

Kvalifikace basketbalistek o postup na mistrovství Evropy 2023 - skupina I:

ČR - Bělorusko 60:66 (19:15, 31:30, 47:49)

Nejvíce bodů: Březinová 14, Záplatová 13, Voráčková 9 - Papovovová 25, Veramejenková 17, Lichtarovičová 12. Fauly: 15:14. Trestné hody: 10/9 - 14/11. Trojky: 5:5. Doskoky: 38:45.

Nizozemsko - Irsko 82:60 (31:10, 46:25, 61:45).